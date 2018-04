Tudi slovensko znanje za kitajsko električno mobilnost

Pipistrelova tovarna v Jurongu bo del širšega projekta z letališčem, letalsko šolo in luksuznimi vilami.

Jurong – Na Kitajskem je vse več podjetij iz letalske industrije, električne mobilnosti in visokotehnoloških družb. Iz nove tovarne v kitajskem Jurongu bodo čez dve leti prišla tudi Pipistrelova električna letala. Možnosti za povečanje sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko pa je veliko tudi na drugih področjih, denimo v turizmu, logistiki, gradbeništvu, vinarstvu.

Dve Pipistrelovi letali ob robu velikega odra in rdeče preproge sta obiskovalcem slovesnosti ob postavitvi temeljnega kamna za tovarno Pipistrelovih letal v Jurongu prikazali, kaj bodo izdelovali v novi tovarni. Pred odrom pa je stal temeljni kamen, obkrožen z mivko, v kateri je bilo zapičenih 14 lopat z velikimi rdečimi pentljami.

Medtem ko v Sloveniji tudi za največje investicije polaganje temeljnega kamna mine z vrženimi nekaj lopatami zemlje ali zidarskimi žlicami betona, so današnjo polaganje obeležja obarvali topovski izstrelki pisanih papirčkov in živobarvnega dima, še pred tem je dogajanje popestril zmajev ples, uglasbili pa zvoki tradicionalnih kitajskih glasbil in med posameznimi govori tudi glasba iz legendarnega filma Indiana Jones.