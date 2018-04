Tudi trgovina postaja podatkovna industrija

O podatkih se ne pogovarjajo le udeleženci na dogodkih s področja poslovne analitike in računalnikarji na z informacijskimi tehnologijami obarvanih konferencah, ampak tudi državni uradniki, telekomunikacijski operaterji in vse bolj celo trgovci.

Podatki oziroma njihova raba namreč predstavljajo osrčje svežih inovacij, tudi na področju trgovine. Predstavljamo nekaj zanimivih trendov.

Amazon Go, koncept, ki ga največji ameriški spletni trgovec preizkuša v svojem matičnem mestu Seattle v zvezni državi Washington, že buri domišljijo javnosti in predvsem drugih trgovcev, ki uporabljajo klasične trgovine. V trgovino Amazon Go nakupovalci preprosto vstopijo, naberejo želene izdelke in jo zapustijo. Brez čakanja v vrsti pred blagajno, izdelki se jim samodejno obračunajo ob izhodu iz trgovine.