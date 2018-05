Umetna pamet bo poznala koledarje obveznosti

Sodelovalne tehnologije so najbolj zanimale telekomunikacijske operaterje in omrežne strokovnjake, manj pa informatike. Danes je drugače, zaposleni in direktorji posameznih oddelkov vse pogosteje ugotavljajo, da rezerve pri doseganju še boljših rezultatov pomenijo predvsem slabša povezanost, sodelovanje in prenos informacij med oddelki in zaposlenimi.

V digitalni dobi je mogoče konkurenčno prednost doseči tudi s prilagodljivejšim poslovanjem, kar v praksi pomeni, da pravi ljudje v kratkem času na podlagi ustreznih podatkov sprejmejo najboljšo poslovno odločitev. Vse to pa zahteva sodelovanje in izmenjavo podatkov ter informacij. Sodelovanje mora biti učinkovito, to pa podjetje doseže le, če se sestanki začno (in končajo!) pravočasno, informacije delijo in je zagotovljena ustrezna interakcija med vsemi udeleženci - pa čeprav ti sedijo v sobi na drugem koncu sveta.