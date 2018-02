Umirili so žerjaviste, niso pa še rešili IPS

Koper - Uprava Luke Koper je s podpisom obnovljenega socialnega sporazuma s sindikatom žerjavistov dobila trdno jamstvo za umiritev razmer. Ministrstvo je Luki ponudilo sklenitev neposredne pogodbe za najem 47.275 kvadratnih metrov skladiščnih površin na tretjem pomolu. Luka bo torej kmalu lahko širila svoje posle.

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel je ob današnjem dogovoru z žerjavisti izjavil: »Socialni sporazum ni pomemben le za ohranjanje stabilnosti v družbi, ampak pomeni predvsem konkurenčno prednost koprskega pristanišča v odnosu do poslovnih partnerjev, ki stavijo na zanesljivost naših storitev.« Podpisniki obeh strani so se strinjali, da je sporazum v interesu celotnega pristaniškega sistema, tudi drugih podjetij v logistični verigi. Sporazum je temelj za konstruktiven dialog med partnerji.

Sindikat žerjavistov je uradno sporočil, da je bil podpis socialnega sporazuma uresničevanje sklepov, ki so jih na začetku februarja dosegli z upravo ob pogajanjih za prekinitev bele stavke in problemov zaradi suspendiranega vodje sindikata Mladena Jovičića. »S tem socialnim sporazumom se je naš sindikat zavezal, da v treh letih ne bo napovedal oziroma izvedel stavke z namenom uveljavljanja večjega obsega pravic za delavce. Uprava družbe se je zavezala, da v tem obdobju zaposlenim ne bo zmanjšala pravic, ki so določene v veljavnih predpisih, sporazumih med strankama in podjetniški kolektivni pogodbi. Prav tako je zapisano, da v istem obdobju ne bo odpovedana podjetniška kolektivna pogodba. Tak sporazum ni samoumeven, ampak je rezultat našega trdega boja v preteklem obdobju,« so sporočili iz sindikata žerjavistov.



Z leve Dimitrij Zadel, Irma Gubanec in Metod Podkrižnik. Foto: Boris Šuligoj/Delo

Drugi sindikat še čaka na rešitev problema IPS

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da sporazum predvideva tudi, kako ravnati, če bi na eni ali drugi strani nastale kršitve. Mladen Jovičić pa je dejal, da je tak sporazum predvsem v interesu delodajalcev, ker zelo pomirja partnerje, ki se jim zdi pomembno, da brezskrbno poslujejo. »Vsi sporazumi so bili vedno doseženi po konfliktih, ki jih nikoli niso začeli predstavniki sindikatov. Seveda smo za sporazum zainteresirani tudi zaposleni, ker želimo dobro podjetju in konkurenčno poslovanje. Vemo pa, da nam ne zagotavlja trajno miru,« je dejal Jovičić.



Sindikat pristaniških delavcev OSO KS 90 socialnega sporazuma (še) ni podpisal. Generalni sekretar KS 90 Peter Majcen je pojasnil, da za podpis sploh niso vedeli in da bodo tak sporazum podpisali, ko bodo uprava in njegovi lastniki poskrbeli tudi za IPS-delavce. Na zadnji seji nadzornega sveta so povedali, da naj bi uprava v kratkem pripravila strategijo reševanja IPS-delavcev.

Ministrstvo ponudilo širitev na tretji pomol



Luka Koper je po pojasnilih z ministrstva za infrastrukturo že 19. januarja prosila ministrstvo za podelitev najemne pravice s pravico gradnje na delu bodočega tretjega pomola. Ministrstvo pa je le dva tedna pozneje objavilo namero, da z njimi sklene neposredno pogodbo o oddaji 4,7 hektara velikega zemljišča skladno z določbami državnega prostorskega načrta, ki tretji pomol namenja tovornemu pristanišču.



Iz sindikata žerjavistov sporočajo, da je sporazum plod njihovega trdga dela. Foto: Tomi Lombar/Delo

Ministrstvo je pripravljeno Luki oddati zemljišče za pet let z možnostjo podaljšanja za še nadaljnjih pet let z namenom pridobitve začasnih skladiščnih površin. Luka bo po pridobitvi najemne pravice zaprosila za gradbeno dovoljenje in uredila začasne skladiščne površine.

Luki se zelo mudi, da bi zagotovila nove parkirne površine za avtomobile, saj je zdaj povpraševanje strank veliko, garaže pa ne morejo ali ne nameravajo zgraditi v kratkem času.

Na ministrstvu za infrastrukturo nam danes še niso mogli odgovoriti, zakaj bo zemljišče le oddalo v najem in ga še ne bo dodelilo v koncesijsko območje, čeprav je bilo to s prostorskim načrtom leta 2011 predvideno. Prav tako še nismo dobili odgovora, koliko najemnine bo morala Luka plačati državi za najem teh površin. Na tretjem pomolu je Luka v času Časarjeve uprave že skladiščila avtomobile, vendar so jih morali od tam umakniti, ker je gradbeni inšpektor ugotovil, da je bilo parkirišče zgrajeno brez dovoljenj in brez prostorskega načrta, ki je bil sprejet nekaj let pozneje.