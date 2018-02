Unior in Janša podaljšala rok za nakup Krvavca

Cerklje na Gorenjskem – Zreški Unior in Alpska investicijska družba podjetnika Janeza Janše sta do 16. aprila letos podaljšala rok za plačilo kupnine za RTC Krvavec. Kako bodo dosegli dogovor o refinanciranju dolgov RTC Krvavec, ki je bil za podpis pripravljen pred dnevi in ga direktor Krvavca Srečko Retuznik ni hotel podpisati, še ni znano.

Srečko Retuznik vztraja, da reprograma posojil, kakršnega je za RTC Krvavec z Banko Intesa Sanpaolo dogovoril Janez Janša in ki predstavlja del dogovora o nakupu RTC Krvavec, ne bo podpisal.

Postavlja se vprašanje, ali bo zato moral Retuznik zapustiti direktorsko funkcijo. Srečko Retuznik je na vprašanje Dela v zvezi s tem odgovoril, da ne ve, ali bi ga to lahko stalo direktorske funkcije. »Sekiral se ne bom, saj sem že pred tremi leti izpolnil pogoje za upokojitev«, je dejal Retuznik, ki je v Uniorju zaposlen že 43 let. Prav tako ne ve, ali bosta kupec in prodajalec poiskala morebitno drugačno rešitev za refinanciranje več kot petmilijonskega dolga RTC Krvavec.

A potem, ko je Janez Janša Retutznika obtožil, da je prejšnji teden »samovoljno in brez pojasnila zavrnil podpis kreditne pogodbe« o refinanciranju dolgov in ko je Retuznik navedbo zavrnil s pojasnilom, da »do podpisa pogodbe ni prišlo zaradi izrecne odklonitve angažiranega notarja, ki zaradi svojih strokovnih pomislekov ni želel v obliki notarskega zapisa sestaviti nameravanega kreditnega posla«, zdaj Retuznik pravi, da je usoda sporne pogodbe, o kateri je obveščena tudi javnost, negotova in dodaja, da »nekaj bo treba narediti«. Janez Janša je o zavrnitvi podpisa kreditne pogodbe v ponedeljek dejal, da »gre za ravnanje, ki je škodljivo tako za RTC Krvavec kot tudi za prodajalca Unior«.

V skupni izjavi sta Janez Janša in Unior danes sporočila, da ima Alpska investicijska družba »v celoti zagotovljena finančna sredstva za plačilo delnic in za nakup ne bo zastavljeno premoženje RTC Krvavec, zato so tovrstna namigovanja v javnosti neutemeljena in skrbi zaposlenih odveč.« Hkrati sta obljubila tudi, da bodo zaposlenim na Krvavcu in v lokalnemu okolju »ustrezno pojasnila usmeritve, ki jih bo RTC Krvavec zasledoval v novi lastniški strukturi«.

Ko je Janša v ponedeljkovi izjavi zatrdil, da bo »RTC Krvavec pod našim vodstvom postal odlično in finančno uspešno turistično središče« in je navedbo Retuznik zavrnil z ugotovitvijo, da Krvavec takšen smučarski center že je, je danes Janša v imenu Alpske investicijske družbe zagotovil, da »bo z novimi razvojnimi načrti in skrbnim gospodarjenjem omogočila napredek gorskemu športno-rekreativnemu središču, ohranila delovna mesta ter pripomogla k razvoju regije in turistični prepoznavnosti Slovenije«.