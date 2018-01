Upočasnjeno delo v Luki povzroča preglavice Slovenskim železnicam

Prevoz tovora je nereden, stranke SŽ-Tovornega prometa pa so vse bolj nezadovoljne in že odpovedujejo vlake.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – SŽ-Tovorni promet ima zaradi upočasnjenih delovnih procesov pri nakladanju in razkladanju vagonov v Luki Koper že več dni težave, predvsem na kontejnerskem terminalu. Prevoz tovora je nereden, stranke SŽ-Tovornega prometa pa so vse bolj nezadovoljne in že odpovedujejo vlake, so danes za STA povedali na Slovenskih železnicah.

Na železnicah pravijo, da je za oceno poslovne škode še prezgodaj, upajo pa, da se bo stanje v Luki Koper uredilo čim prej.

V Luki Koper je že od petka poteka upočasnjeno delo, za kar so se žerjavisti odločili po tem, ko je luška uprava začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću. Čeprav je vodstvo družbe nato sklenilo ustaviti postopke in namesto tega iti v sodno izpodbijanje zadnje Jovičićeve pogodbe o zaposlitvi, to ni pomirilo žerjavistov, ki so zaradi po njihovem enostranskih potez uprave proti sindikatu in ostalim zaposlenim preklicali socialni mir.

Da v Luki zaradi upočasnjenega dela žerjavistov nastajajo zamude, je v ponedeljek sporočil predsednik uprave družbe Dimitrij Zadel. Kot je dejal, gre za en dan zamude, ki jo poskušajo nadoknaditi s kopenskim prometom, ni pa bilo preusmerjanja ladij v druga pristanišča. Po njegovem gre tudi za vprašanje o dosedanjem načinu dela v pristanišču.

V zadnjih dneh so sicer podporo Jovičiću izrazili v Združenju svetov delavcev Slovenije, Sindikatu pristaniških delavcev Slovenije, Sindikatu poštnih delavcev in Visokošolskem sindikatu. Civilna fronta Vstala Primorska, vstani Slovenija! pa danes popoldne pred Luko Koper pripravlja protest v podporo delavskemu boju.