Uprava Krvavca se za bodočega lastnika noče zadolževati

Cerklje na Gorenjskem – Uprava RTC Krvavec, ki jo vodi Srečko Retuznik, od Alpske investicijske družbe, ki bi do danes zreškemu Uniorju morala poravnati kupnino za RTC Krvavec, pričakuje, da bo bodoči lastnik zagotovil lasten denar za nakup, saj sama »ne bo obremenjevala svojega premoženja za izpolnitve obveznosti bodočega kupca«.

Ali je Alpska investicijska družba (AID) poravnala kupnino, danes, ko se je iztekel že tretji rok za plačilo kupnine, v Uniorju nismo izvedeli, saj bodo kot je sporočila Rosana Šuc Ravničan izjavo v zvezi s tem podali jutri. Unior, ki mora objavljati pomembna obvestila za delničarje na borznem sistema Seonet, danes do zaključka redakcije takšnega obvestila ni objavil.

Kot je v ponedeljek v izjavi zapisal Janez Janša, lastnik AID, je Srečko Retuznik prejšnji četrtek »samovoljno in brez pojasnila zavrnil podpis kreditne pogodbe« z Banko Intesa Sanpaolo, po kateri bi reprogramirali obstoječe dolgove RTC Krvavec, ki presegajo pet milijonov evrov. Srečko Retuznik, ki RTC Krvavec vodi 14 let, je pojasnil, da »do podpisa pogodbe ni prišlo zaradi izrecne odklonitve angažiranega notarja, ki zaradi svojih strokovnih pomislekov ni želel v obliki notarskega zapisa sestaviti nameravanega kreditnega posla.« Janez Janša sicer ocenjuje, da so »pogoji novega financiranja (so) za RTC Krvavec bistveno ugodnejši od sedanjih kreditov«, »družba bo imela za tekoče poslovanje in razvoj na voljo več denarja.«

Srečko Retuznik je v izjavi za javnost med drugim še zapisal, da »uprava družbe RTC Krvavec d.d. pričakuje, da bo bodoči lastnik svoje obveznosti izpolnil tako kot to zahteva zakonodaja in sicer, da bo bodoči lastnik zagotovil svoj lasten vir financiranja kupnine in svoj lasten vir izpolnitve drugih finančnih pogojev, ki se morajo izpolniti, da se lahko sploh izvede sprememba lastništva po obstoječi slovenski zakonodaji«. Dodal je, da bo »obstoječa uprava družbe (bo) vedno tako kot do sedaj delovala v dobro družbe, ki jo vodi, kar pomeni, da ne bo obremenjevala svojega premoženja za izpolnitve obveznosti bodočega kupca.«

Retuznikove argumente podpirajo tudi zaposleni, ki so se potem, ko so v nedeljo medijem poslali nepodpisano izjavo, včeraj z imeni in priimki pridružili izjavi direktorja. Direktorja so podprli pomočnik direktorja Uroš Zupan, vodja računovodstva Klara Sever, vodja obratovanja Bojan Pergar in drugi in se vprašali »ali bo kredit (v višini 310.000 evrov, op.Bl. R.), ki ga je družba AID najela pri družbi GRAD.IN in ga mora vrniti do 18. 4. 2018., kakorkoli vplival na denarni tok družbe RTC Krvavec« in še ali bo zadolženost Janševe družbe Infohip d.o.o., ki je formalni lastnik družbe AID, vplivala na poslovanje RTC Krvavca, če AID postane njegov lastnik. Opozarjajo še, da bodoči lastnik ni predstavil vizije smučišča.

Retuznik zavrača Janševe navedbe češ, da si želi uprava RTC Krvavec obdržati »svoje dosežene privilegije«, saj da so se dokazali že doslej. Janez Janša pričakuje, da bodo vsi udeleženci izpolnili svoje obveznosti iz pogodbe in obljublja, da bo »RTC Krvavec pa bo pod našim vodstvom postal odlično in finančno uspešno turistično središče.« Srečko Retuznik pa dodaja, da Krvavec takšno turistično središče že predstavlja.