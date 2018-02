Bele stavke v Luki ni več, Jovičić spet na delovnem mestu

Koper - Uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela in Sindikat žerjavistov pristaniških delavcev sta davi pol ure čez polnoč po maratonskih desetih urah pogajanj vendarle dosegla dogovor o umiritvi razmer v pristaniškem podjetju. Najpomembneje je, da bele stavke v pristanišču ni več, da bo uprava umaknilka civilni postopek pred delovnim sodiščem zoper domnevno nezakonito zaposlitev sindikalista Mladena Jovičića na mesto skladiščnika, da slednji torej ni več v suspenzu (na čakanju) in da bodo temeljito uredili (dopolnili) elaborate o varnosti pri delu.



Predsednik uprave Dimitrij Zadel je po napornih in dolgih pogajanjih sredi noči v skupni izjavi s predstavniki sindikatov pojasnil, da bodo v 90 dneh skupaj s sodelovanjem sindikata žerjavistov in sveta delavcev uskladili tehnološke postopke in elaborate o varnosti pri delu, povezane s procesi dela pri višinskih manipulacijah tovora. To pomeni, da bodo najverjetneje spremenili predpisane normative o količinah pretovora, ki so že nekoliko zastareli in postavili zahtevo višjih norm.



Kot je povedal predstavnik žerjavistov Mehrudin Vuković, bodo dela na deloviščih stekla z običajnim ritmom takoj po podpisu sporazuma. Dimitrij Zadel pa je ocenil, da se bodo razmere in s tem zamude pri odpravi tovora normalizirale najkasneje do sredine prihodnjega tedna. Novico so z velikim olajšanjem sprejeli predstavniki vseh logističnih podjetij v državi in tujini, saj je upočasnjeno delo že povzročalo veliko škodo. Pritožb je bilo iz dneva v dan več.



Tudi delavci so popustili



Družba bo poleg tega v sodelovanju s sindikatom žerjavistov kot posvetovalnim telesom intenzivno delala na akcijskem planu reševanja razmer z zunanjimi izvajalci pristaniških storitev, uprava in reprezentativni sindikati pa si bodo prizadevali, da bi do konca tega meseca sklenili nov socialni sporazum.



Obe strani si bosta nadalje prizadevali za konstruktivno sodelovanje na vseh področjih ter se bosta izogibali negativni medijski izpostavljenosti Luke Koper. Tu je treba povedati, da naj bi uprava še ta mesec izdelala poslovni načrt, v katerem bi morali predvideti, koliko od prekarnih delavcih pri IPS bi lahko letos zaposlili, da to ne bi pomenilo prevelike motnje v delovnem procesu pristanišča. Za sklenitev novega socialnega sporazuma bodo potekala nova pogajanja in prav tako nove zahteve z obeh pogajalskih strani.



Seveda so tudi predstavniki sindikata odstopili od nekaterih svojih pogajalskih zahtev. Nič več ni bilo govora o tem, da bi morala odstopiti predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić in sekretar NS Matjaž Dodič. Smo pa neuradno zvedeli, da se je Dimitrij Zadel včeraj pred začetkom pogajanj z delavci sestal tudi z nekdanjim predsednikom uprave Luke Gašparjem Gašparjem Mišičem, najverjetneje zaradi njegove napovedi, da bo vložil novo tožbo zaradi nove razrešitve s strani NS.