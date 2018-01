Uprava Luke se glede odpovedi Jovičiću sklicuje na zakon, za delavce odpoved nezakonita

Ba. Pa., STA

Koper − Uprava Luke Koper je bila zaradi zagotavljanja integritete in enake obravnave vseh zaposlenih v družbi dolžna sprožiti postopke v skladu z zakonom, so v Luki za STA utemeljili sprožitev postopkov odpovedi delovnega razmerja Mladenu Jovičiću. V svetu delavcev in sindikatu žerjavistov pa opozarjajo na nezakonitost morebitne odpovedi.

Kot je danes razkrilo več medijev, je uprava Luke Koper v ponedeljek sprožila postopke za prekinitev delovnega razmerja sindikalistu in predstavniku zaposlenih v nadzornem svetu Jovičiću. Ta je bil kot žerjavist vpleten v tragično delovno nesrečo julija lani, v kateri je umrl delavec, na katerega je padel grabilec žerjava. Povzetek poročila preiskovalca pomorskih nesreč žerjavistu sicer ni pripisalo odgovornosti za nesrečo.

Iz Luke so za STA pojasnili, da je bila uprava zaradi zagotavljanja integritete in predvsem enake obravnave vseh zaposlenih v družbi dolžna sprožiti postopke v skladu z zakonom. Zato je delavcu izročila pisno seznanitev z očitanimi kršitvami in vabilo na zagovor, na katerem lahko delavec v skladu z zakonom poda svoj zagovor in razloge, da očitane kršitve ne obstajajo.

Ker postopki še niso zaključeni, uprava zaradi zaščite integritete zaposlenega ne more podajati nobenih dodatnih informacij.

Svet delavcev, ki je sicer pridobil tudi pravno mnenje odvetnika Aleksandra Lisjaka, po mnenju katerega vodenje postopka podaje izredne odpovedi ni več dopustno, je na ponedeljkovi seji med drugim sprejel sklep, da ostro nasprotuje morebitni nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi Jovičiću, »saj gre za nezakonito, nepremišljeno in skrajno sprevrženo dejanje, ki bi naredilo nepopravljivo škodo družbi«.

Obenem je svet delavcev pooblastil svoje vodstvo, da uporabi vsa razpoložljiva pravna in druga sredstva za preprečitev »morebitnega nezakonitega dejanja uprave družbe«.

Jovičić, ki je po nekaterih informacijah medijev na bolniški, ni dosegljiv za telefonske klice. So se pa oglasili v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti, kjer so izrazili ogorčenje nad ravnanjem nove uprave.

»Nameravana odpoved pogodbe o zaposlitvi Mladenu Jovičiću, predstavniku Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper in delavskemu nadzorniku, je tretji napad na naše okno v svet: najprej so leteli državni nadzorniki, potem uprava, zdaj je tarča sindikat,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Odpoved pogodbe po njihovem ni le nezakonita, ampak predstavlja maščevalno represijo za ustrahovanje sindikalistov in delavcev. Tudi sami so pri tem opozorili na sočasnost začetka postopkov odpovedi pogodbe sindikalistu in obiska madžarske delegacije v koprskem pristanišču.

Pri tem v sindikatu menijo, da ne gre za naključje. »Za prišleke se trudijo pripraviti teren, očiščen vseh, ki so eden od branikov državne suverenosti in avtonomije,« so opozorili žerjavisti. Namera uprave o po njihovem nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi Jovičiću pa je navsezadnje lahko tudi predmet kazenske ovadbe, so še zapisali.