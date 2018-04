Uprava naj skrbi za varnost, ne za posel

Krško – Na včerajšnjih ponovno neuspešnih sejah skupščine Neka, na katerih slovenska Gen energija in Hrvatska elektroprivreda nista našli soglasja o imenovanju dvočlanske uprave, je Martin Novšak dejal, da bi hrvaški član uprave moral opraviti šolanje za dovoljenje za glavnega operaterja Neka.



Hrvaški kandidat teh kvalifikacij nima, a v Hrvatski elektroprivredi (Hep) vztrajajo, da jih ne potrebujejo, saj gre za interno zahtevo Nuklerne elektrarne Krško (Nek).



Imenovanje Staneta Rožmana za novega predsednika uprave Neka – brez soglasja Hrvaške elektrarno uradno vodi od 10. aprila – za Hep ni problematično pod pogojem, da Gen energija privoli v zamenjavo hrvaškega člana uprave Hrvoja Perharića, domnevno z direktorjem hrvaškega zavoda za jedrsko varnost Sašem Medakovićem.



»Ne sprejmemo hrvaškega predloga, ker so pogoji za člana uprave določeni v meddržavni pogodbi o Neku, družbeni pogodbi o Neku, pravilniku za potrebno kvalifikacijo za vodenje takšnega objekta in tudi v varnostnem poročilu, ki je del obratovalnega dovoljenja Neka,« je po koncu sej skupščin Neka včeraj dejal direktor Gen energije Martin Novšak. Na vsaki od sej so razpravljali o imenovanju po enega člana uprave.



Novšak vztraja, da ima z opravljenim šolanjem za operaterja tudi hrvaški član uprave popoln vpogled v delovanje Neka: »Sedanja uprava ima skupaj več kot 70 let delovnih izkušenj v Neku. Podobne ljudi želimo tudi v prihodnje. Vodstvo vodi elektrarno tudi v primeru različnih neželenih dogodkov, zato mora imeti to znanje.«



»Pogoje pisali sami sebi«



»Hrvaška je pozorno izbrala svojega kandidata. Izpolnjuje vse mednarodne standarde, vse pogoje iz meddržavne in družbene pogodbe. Nedopustno je, da slovenska stran vsiljuje svojo voljo hrvaški pri njenem izboru svojega člana uprave,« pravi direktor Hepa Frane Barbarić, sicer predsednik na Hrvaškem vladajoče HDZ v Novem Zagrebu.



Barbarić meni, da meddržavna pogodba in družbena pogodba od hrvaškega člana ne zahteva šolanja za operaterja in da je uprava Neka za Hrvaško neobvezujoče interne pogoje v preteklosti napisala sama sebi: »To ni gospodarno, in to razumemo za enega bistvenih elementov, da Rožmana ne potrdimo.«



Novšak in Barabrić bosta dogovor o soglasju spet poskušala najti po koncu remonta 1. ali 2. maja. Poslovnotehnične arbitraže za zdaj ne napovedujeta.



Politika ogroža varnost



Direktor slovenske uprave za jedrsko varnost Andrej Stritar je dejal, da Hrvaška mora upoštevati slovenski pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih.



Ta določa, da ima kandidat za hrvaškega člana uprave zgolj prednost pri izboru, če ima štiri leta izkušenj na delovnem mestu z dovoljenjem glavnega operaterja. A hkrati mora kandidat imeti tudi pet let delovnih izkušenj v jedrski energetiki. Vprašanja, ali Medaković sodi v to kategorijo, ni komentiral.



»Zelo me skrbi, da se imenovanje članov uprave Neka vrti predvsem okoli vprašanja, kdo bo v elektrarni dobil posle, in da nekateri razmišljajo, da posameznik v Neku lahko odloča, kam bo šlo več deset, sto milijonov poslov – v katero podjetje ali državo. To je z vidika jedrske varnosti zelo nevarno,« je nad izjavami predsednika koalicijske stranke HNS Ivana Vrdoljaka, da bi moral hrvaški član uprave Hrvoje Perharić hrvaškim podjetjem v preteklosti iz Neka zagotoviti dve milijardi kun in ga zato želi zamenjati, ogorčen Stritar: »S stališča jedrske varnosti je treba gledati, da so stvari najboljše, kot jih je mogoče dobiti. Kar se mene tiče, se vse lahko naroča na Hrvaškem.«