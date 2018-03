Uprava SDH ostaja dvočlanska

Ljubljana – Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) ostaja dvočlanska. Nadzorni svet namreč ni imenoval nobenega od kandidatov za člana uprave, ki so se uvrstili v ožji izbor, ker niso dobili zahtevane večine glasov članov nadzornikov, so sporočili iz holdinga.

Da je tak izzid možen, smo v Delu nakazali že v začetku tedna, saj je že takrat kazalo, da nadzorni svet glede kandidatov ni enoten. Nominacijska komisija je namreč med 13 prispelimi prijavami predlagala dva kandidata, eden od njiju je nekdanji šef Pivovarne Laško Dušan Zorko, drugo ime pa ni znano. Zorkota je po neuradnih informacijah podpirala stranka SD, v krog katere sodi tudi predsednik nominacijske komisije Duško Kos. Vladajoča SMC pa naj bi podpirala Marka Tišmo, za katerega naj bi se zavzemal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, a se Tišma ni uvrstil v ožji izbor.

NS ni odvisen od vlade

Tako Počivalšek kot nekateri drugi politiki so v preteklih dneh izpostavljali tudi, da bi morali nadzorniki upoštevati, da vlada opravlja le še tekoče posle, kar je bilo mogoče razumeti kot sugestijo, da naj ne sprejmejo nobene kadrovske odločitve glede uprave.

A korporativni pravnik dr. Borut Bratina poudarja, da nadzorni svet SDH ni vezan na mandat vlade. Kot pravi, so po zakonu o SDH vloge zelo jasno razdeljene in vlada je svoje poslanstvo skupaj z državnim zborom že opravila, ko je imenovala nadzornike SDH. »Zdaj je nadzorni svet popoln in imenovanje uprave je njegova primarna naloga. In menim, da ni to ni v pristojnosti vlade, ampak nadzornega sveta, tako da to kar se piše po medijih, kaže na zakulisne igre, ki najbrž niso povsem v skladu z zakonom o SDH,« ugotavlja Bratina.

Odlašanje ni dobro

Dodaja, da če je komisija nadzornega sveta opravila svoje delo bi imel nadzorni svet polna pooblastila za odločitev ne glede na vlado in na volitve. »Prav zato je državni holding ustanovljen. Vsi ti pomisleki in zadržki političnih odločevalcev kažejo na to, da običajno ne ravnajo v skladu z zakonom o SDH,« pravi sogovornik, ki se mu odlašanje s popolnitvijo uprave se mu ne zdi dobro.

Nadzorniki SDH, ki jih vodi Damjan Belič, so postopek iskanja tretjega člana uprave brez izbire, sklenili že februarja lani. Vodstvo je SDH, v katerem sedita Lidia Glavina in Nada Drobne Popovič, je tako brez tretjega člana že od jeseni 2016, ko je odstopila Anja Strojin Štampar.

Nadzorniki so se seznanili tudi z informacijo o nakupu večinskega deleža Kota od Družbe za upravljanje terjatev bank. Država naj bi za to odštela med 1,58 do 2,58 milijona evrov, odvisno od pogodbenih zavez do bank.