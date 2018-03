Uredba GDPR prihaja. Kdor čaka, dočaka – težave?

Pogosto je, da z uvajanjem sprememb čakamo do zadnjega (zakonsko določenega datuma). A če gre za temeljite spremembe, kakršne določa nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), je jasno, da na »horuk« tokrat ne bo šlo. Upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov morajo do konca maja ustrezno urediti upravljanje in varovanje osebnih podatkov.

»Podjetja, ki še vedno čakajo, da bodo na podlagi vzorčnih pristopov 'velikih' lahko posnela zadovoljivo raven usklajenosti ali pa na novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in bodo tako lahko lažje razumela dopolnitve v slovenskem jeziku in prilagodila procese v svojem poslovnem okolju, bodo naletela na težave pri odzivu na spremembe, saj bi vsaj načrte za uvedbo novosti, ki jih uredba predpisuje, že morala imeti. GDPR prihaja na prvi tir skozi »pogojno osvetljen predor« razprav javnosti in stroke, mnenj o težavah, strahom pred spremembami in zagroženih visokih kaznih. Obložena je tudi s stroški ob uvedbi dodatnih procesov in IT-rešitev za zagotavljanje skladnosti,« komentira Suzana Jenko, vodja projektov v podjetju CRMT.