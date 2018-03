V AmChamu si želijo čimprejšnje odločitve glede prevzema Pro Plusa

Ba. Pa., STA

Ljubljana – V Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (AmCham Slovenija) si želijo, da bi Agencija za varstvo konkurence (AVK) čim hitreje odločila v postopku presoje koncentracije med družbama Slovenia Broadband in Pro Plus. Prek Slovenia Broadband Pro Plus in Novo TV na Hrvaškem prevzema skupina United Group, ki je v lasti ameriškega sklada KKR in EBRD.

Iz AmChama Slovenija so sporočili, da so bili v četrtek veseli objave v medijih, da je AVK po več mesecih odločanja le sprejela odločitev »v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo« in »končno omogočila vstop še ene uspešne ameriške naložbe v Slovenijo«.

Jih je pa pozneje zelo negativno presenetilo, ko so izvedeli, da odločitev še vedno ni sprejeta. »Tako dolgi postopki namreč za investitorje, ki so pripravljeni aktivno sodelovati v procesu in sprejmejo pozitivne zaveze, pomenijo veliko negotovost in dvom, ali bodo obravnavani enakopravno in v skladu z zakoni, seveda pa imajo tudi negativne ekonomske učinke,« so zapisali.

Slovenija s tem po njihovem prepričanju izgublja ugled pravne države in vtis, da je odprta za tuje investicije. Zato si želijo, da bo odločitev sprejeta čim prej, saj je zaupanje investitorjev po njihovi oceni že omajano, ne želijo pa si, da bi morali zadevo reševati pred sodiščem, ker bi imelo to »zelo slabe posledice za Slovenijo tudi dolgoročno«. »Zaupamo torej, da je Slovenija res pravna država, ki enakopravno obravnava investitorje in je zanje odprta, saj to prinaša nova delovna mesta in priložnosti,« so dodali.

Pri tem so znova poudarili, da je sklad KKR izjemno ugleden investitor in da je tovrstna naložba pozitivno znamenje tudi za druge vlagatelje, da si Slovenija želi kakovostnih naložb, prav tako pa po njihovem prepričanju prinaša tudi pozitivne učinke za Pro Plus, ki bi z novim lastnikom dobil nov zagon in priložnosti za razvoj in kakovostno slovensko produkcijo.

Postopek presoje koncentracije se nadaljuje

Iz AVK so v četrtek po medijskih objavah, da so prevzemu Pro Plusa dali dovoljenje, sporočili, da je senat agencije v sredo zgolj obravnaval predlog korektivnih ukrepov, ki jih je predložila družba Slovenia Broadband, medtem ko se postopek presoje koncentracije nadaljuje.

United Group je trenutno v Sloveniji lastnica telekomunikacijskega operaterja Telemach, v začetku julija lani pa je objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem, vrednost posla pa ocenila na 230 milijonov evrov. V Sloveniji gre za družbo Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, na Hrvaškem pa komercialna Nova TV.

United Group bi s prevzemom Pro Plusa pod eno streho tako združil največja igralca na svojem področju, lastnika infrastrukture (Telemach) in generatorja medijskih vsebin (Pro Plus). Gre za največjo medijsko združitev v samostojni Sloveniji, ki je tako izziv tudi za regulatorje.

Slovenia Broadband se je sicer v predlogu korektivnih ukrepov zavezala, da bi za pet let obdržala Pro Plus kot podjetje ločeno od kateregakoli povezanega podjetja, ki je operater, vključno s Telemachom. V tem času bi imela Pro Plus in Telemach ločeno poslovodsko in uredniško politiko.

Medtem ko AVK o prevzemu torej še ni odločila, je hrvaški svet za elektronske medije v ponedeljek odobril prevzem Nove TV, potem ko je lani združitev zavrnil.