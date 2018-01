V Cimosu predvidoma prihodnji teden začnejo odpuščati

Ba. Pa., STA

Koper − Odpovedi pogodb o zaposlitvi presežnim delavcem koprskega Cimosa še niso bile vročene in jih bodo predvidoma izročali prihodnji teden, je za STA potrdila Nevenka Bandelj s koprskega zavoda za zaposlovanje. Cimos proizvodnega obrata v Senožečah trenutno ne zapira, presežnih pa je menda okoli 30 delavcev, predvsem iz tovarne v Kopru.

Direktorica koprske območne enote zavoda za zaposlovanje Bandljeva je potrdila pisanje današnjih Primorskih novic, da odpovedi Cimosovim delavcem, ki naj bi jih začeli vročati v začetku tega tedna, še niso vročili, pač pa se bo to zgodilo predvidoma prihodnji teden.

Po informacijah, ki so jih prejeli na zavodu, proizvodnje v Senožečah trenutno ne zapirajo. Skupno je menda presežnih okoli 30 oseb, in sicer predvsem iz tovarne v Kopru, je še navedla Bandljeva.

Kot so danes poročale Primorske novice, je glavni razlog za zamik odpuščanj veliko število naročil. Poleg tega so iz tovarne v Senožečah nekateri delavci odšli sami, službo pa našli pri drugih delodajalcih. Tako se je sprostilo nekaj delovnih mest, v Cimosu so jih ponudili svojim delavcem iz koprske lokacije, ki bi sicer lahko ostali brez službe. K temu pa je treba prišteti še rast naročil.

Stanislav Gorjup iz sindikata KNSS Neodvisnost je za časnik sicer ocenil, da brez odpuščanj verjetno vendarle ne bo šlo. »Kdaj bodo vročali odpovedi in koliko jih bo, je težko napovedati, ker ne vemo, koliko časa bo trajala rast naročil. Kdo ve, lahko pa se obrne tudi drugače in odpuščanje sploh ne bo potrebno,« je dodal.