V Gorenju zaostritev zaradi treh dnevov dopusta

Uprava odpovedala kolektivno pogodbo in obenem predlagala njeno prenovo, sindikat bo zbiral podpise za stavko

Velenje – »Če stavke ne bo zdaj, bo prihodnje leto,« opozarja predsednica Sindikata kovinske in elektro industrije (SKEI) Slovenije Lidija Jerkič. Prvo panožno sindikalistko razburja odločitev uprave Gorenja o odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe (PKP) Gorenja in istočasni napovedi »celovite prenove PKP«. Predsednik konference SKEI Gorenje Žab Zeba dodaja: »Odločitev je nelogična. Upal sem, da do tega ne bo prišlo.«

Uprava Gorenja je odpoved pogodbe sindikatu poslala prejšnji teden. Odpovedni rok poteče 1. avgusta 2018, sedanja PKP pa potem velja še največ leto dni - do 1. avgusta 2019. Če bi sklenili novo PKP, bi jo torej lahko uveljavili med avgustom 2018 in avgustom 2019. Če je ne bodo, začne za 6500 Gorenjevih delavcev v Sloveniji veljati panožna pogodba SKEI, kar bi pomenilo vrnitev na minimalne tarifne plače in skrajšanje dopustov.

Vodstvo SKEI v Gorenju je danes na skupščini sindikalnih zaupnikov sklenilo, da prihodnji teden skliče zbore delavcev, da bodo do 15. februarja zbirali podpise v podporo stavki zaradi odpovedi PKP, upravo na čelu s Franjem Bobincem pa pozvali, naj prekliče sklep o odpovedi PKP. Pri tej gre za celoten slovenski del koncerna veljavno Kolektivno pogodbo za družbo Gorenje gospodinjski aparati, sklenjeno že 23. julija 1991.

»Na posvetu sindikalnih zaupnikov 21. februarja bo sprejeta odločitev o nadaljnjih akcijah,« pravi Zeba, ki poudarja da so dve leti z upravo usklajevali nujne spremembe PKP že zaradi spremembe zakonodaje v 27 letih, ustavilo pa se je pri dopustih: »Po predlogu uprave bi 68 odstotkov zaposlenih izgubilo 4 do 5 dni dopusta. Pripravljeni smo bili sprejeti skrajšanje za 2 dneva, več ne. Zdaj stavka ni izključena«. Predsednik podružnice SKEI v družbi Gorenje gospodinjski sparati Vinko Jeličič o dopustih dodaja: »V povprečju je dopusta v Gorenju nekaj nad 30 dni. Mnogi smo se z Gorenjem starali in skrajšanje dopustov bo pomenilo le več bolniških odsotnosti.«

»Glede na razmere v Gorenju je vprašanje, s kom bi se čez leto dni pogajali. Eno so pogajanja ob odpovedani pogodbi, nekaj drugega pa pogajanja o prenovi PKP,« svari Jerkičeva.

Pa vendar je uprava sporočila, da si bodo skupaj s sindikati »prizadevali prenoviti« po njihovem zastarelo pogodbo in jo posodobiti »z vidika zakonodaje in socialne varnosti zaposlenih, gospodarskih razmer, standardov poslovanja, dolgoročnega razvoja in konkurenčnosti podjetja«.

Za Bobinca in sedanjo upravo pa vrenje med delavci zaradi poskusa izboljšanja bilanc z nižanjem postavk za dopuste in rezervacij za neizkoriščene dopuste, gre za vsaj 20.000 delovnih dni, postaja nevarno. Ob nezadovoljstvu zaenkrat še manjšine delničarjev zaradi premajhne donosnosti Gorenja, je vse bolj ogrožena prihodnost koncerna. Vse bolj je jasno, da bi nekateri delničarji in svetovalci iz vrst nekdanjih vodilnih zaradi interesa po kapitalizaciji bili pripravljeni Gorenje tudi razkosati. Sedanje zaostrovanje socialnega konflikta v Velenju jim zato ustreza.