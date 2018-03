V igri za novega lastnika Gorenja menda tri kitajske družbe

Ljubljana - Gorenje je k skrbnemu pregledu družbe med petimi interesenti, ki so oddali nezavezujoče ponudbe, povabilo tri možne strateške partnerje iz Azije, ki so iz panoge gospodinjskih aparatov. Imen ne razkrivajo, po neuradnih informacijah pa naj bi šlo za kitajske proizvajalce bele tehnike Haier, Hefei Meiling in Midea.

Haier sodi med največje proizvajalce bele tehnike v svetu in je leta 2016 kupil oddelek aparatov General Electrica. Po poročanju South China Morning Post se je njegov dobiček leta 2016 povzpel na 3,1 milijarde dolarjev, medtem ko je prihodek dosegel 32 milijard dolarjev. Hefei, ki izdeluje predvsem hladilnike in zamrzovalne skrinje, je eden večjih kitajskih proizvajalcev bele tehnike in je imel leta 2016 14,5 milijarde dolarjev prihodkov in 257 milijonov čistega dobička. Midea je v prvi polovici leta 2017 ustvarila 1,8 milijarde dolarjev dobička in 19,8 milijarde prihodkov.

Prodaja in ne dokapitalizacija

Kot pojasnjujejo v Gorenju, so vsi interesenti posredovali ponudbo za prevzem večinskega deleža v podjetju, torej 50 odstotkov plus delnica. Kdo vse bi svoje delnice Gorenja prodal in ali bodo potencialni partnerji res lahko pridobili tolikšen delež ni povsem jasno.

Za zdaj je še najbolj verjetno, da bi deleža lahko prodala Panasonic in IFC, ki pa imata v lasti slabih 23 odstotkov delnic. Če bodo ponudniki objavili prevzemno ponudbo, pa bo odločitev sedanjih lastnikov najbolj odvisna od ponujene cene. Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je že decembra za Delo povedal, da vstop strateškega lastnika prek dokapitalizacije ni predviden.

Gorenjeva delnica, ki je prejšnji teden cenovno občutno poskočila, se je ta teden na Ljubljanski borzi pocenila na 5,6 evra, kolikor je bila vredna tudi včeraj.

Ponudbe do 8. maja

Velenjska družba bo v procesu skrbnega pregleda potencialnim partnerjem od 23. marca naprej zagotovila dostop do virtualne podatkovne sobe o Gorenju, obisk izbranih lokacij podjetja in aprila še sestanke s poslovodstvom. Izbranci bodo lahko zavezujoče ponudbe oddali do 8. maja letos. Naslednje javno obvestilo o tem bodo objavili 15. maja.

V Gorenju, kot kaže, računajo, da bi lahko strateškega partnerja izbrali še pred poletjem, saj so skupščino nedavno prestavili na sredino julija. Menda računajo, da bi v nove nadzorni svet lahko svoje predstavnike predlagal tudi morebitni novi lastnik.