V Luki Koper za torek napovedan protestni shod

Ba. Pa., STA

Koper – Uprava Luke Koper je danes sklenila ustaviti postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi Mladenu Jovičiću in namesto tega iti v sodno izpodbijanje zadnje delavčeve pogodbe. Kljub temu zaposleni ne umirjajo tonov. Žerjavisti so preklicali socialni mir, očitki letijo na upravo in prvega nadzornika Uroša Ilića. Za torek je napovedan protestni shod.

Kot je v izjavi za medije po za danes načrtovanem zagovoru Jovičića, na katerega pa je prišel le njegov odvetnik Aleksander Lisjak, poudaril predsednik uprave Luke Dimitrij Zadel, pri postopkih proti Jovičiću ne gre za »nikakršen napad na sindikalno gibanje«, pač pa izključno za postopkovni proces, ki sledi nesreči s smrtnim izidom julija lani.

Uprava je po njegovih besedah ugotovila, da je Jovičić ravnal v nasprotju z navodili varstva pri delu, da pa so zakonsko določeni roki za izrek določenih ukrepov glede na ocene pravnikov zamujeni. Pri tem prejšnja uprava Dragomirja Matića ni izkoristila rokov, po katerih bi morala izreči določene ukrepe, sprožen postopek pa je nepravilno zaključila.

Zato so se v Luki odločili sprožiti tožbo o ničnosti zadnje pogodbe o zaposlitvi, je napovedal Zadel. Jovičič je namreč po tragični nesreči sklenil novo pogodbo na delovnem mestu skladiščnika, ne več žerjavista.

Skladno s tem bo Jovičić do odločitve sodišča ostal zaposlen v Luki, dobival plačo in mu bo tudi omogočeno sindikalno delovanje, je dodal Zadel. Tožbo bodo po njegovih besedah predvidoma vložili še danes.

Zaposleni: Ilić je šel predaleč

Neposredno po Zadelovi izjavi so zaposleni v Luki imeli novinarsko konferenco, na kateri pa niso umirili tonov. Član izvršnega odbora sindikata žerjavistov Maks Nedoh je poudaril, da vsi zaposleni zaupajo Jovičiću, ki da se mu dogaja krivica. Na četrtkovem sestanku, ki se ga je udeležilo prek 450 članov sindikata, so soglasno podprli Jovičićev boj.

Poleg tega so zaradi zavajanj predsednika nadzornega sveta Uroša Ilića, ki »vodi to marionetno upravo« in je po njihovem tudi prekoračil svoja pooblastila, pozivajo Slovenski državni holding, da Ilića razreši, »ker je vnesel nemir med zaposlene in s tem povzročil nepopravljivo škodo podjetju«. Zato so se v sindikatu odločili tudi, da zaradi enostranskih potez uprave proti sindikatu in drugim zaposlenim prekličejo socialni mir.

Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Rok Parovel je pri tem nakazal na sum storitve več kaznivih dejanj proti delovnemu razmerju in socialni varnosti, nastalih v obdobju, »ko so se z vsemi možnimi sredstvi lotili Mladena Jovičića«. Parovel je opozoril tudi na pritiske nadzornega sveta, ki Jovičića kot nadzornika niso seznanjali z vsemi gradivi, mu podtikali itd.

Tako Parovel kot predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar pa sta izpostavila tudi neodzivnost nadzornega sveta, ki, denimo, svetu delavcev do danes še ni posredoval očitkov, ki so bili podlaga za razrešitev Matićeve uprave. Kot je navedel Slosar, je dobil celo informacije o Ilićevih pritiskih na posamezne zaposlene na ključnih pozicijah v Luki. »Dobivamo informacije in sami opažamo, da je njegovo (Ilićevo, op. ur.) vozilo večkrat v jutranjih urah med tednom, ko ni nobenega dela nadzornega sveta ... parkirano pred upravno stavbo,« je opisal Slosar.

Možno tudi zaprtje pristanišča

Za prihodnji torek je medtem civilna fronta Vstala Primorska, vstani Slovenija! napovedala protest pred vhodom v Luko. Kaj bi ta lahko pomenila, se sogovorniki niso hoteli izreči, so pa po Slosarjevi oceni odprte vse možnosti, vključno s tem, da bi se zaradi tega zaprlo pristanišče.

Po oceni Jovičićevega odvetnika Aleksandra Lisjaka gre pri odločitvi uprave za »nadaljnji pritisk«, je pa uprava na ta način priznala, da je bil celoten postopek izredne odpovedi nepotreben. Uveljavljanje ničnosti pogodbe več mesecev po njeni uveljavitvi je sicer možno, a zelo redko, če bi se to vendarle zgodilo, pa bi »oživela« prejšnja pogodba, je dodal odvetnik.