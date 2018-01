V Luki napeto zaradi Jovičića

Koper - V Luki Koper je vse bolj napeto zaradi vabila uprave sindikalistu Mladenu Jovičiću na zagovor pred izredno odpovedjo zaposlitve. Jutri naj bi Jovičić prišel na zagovor, sindikat žerjavistov je skupaj z drugimi predstavniki delavcev za jutri napovedal tiskovno konferenco.

Danes pa sta se sestala prvi mož Luke Dimitrij Zadel in Jovičićev odvetnik Aleksander Lisjak. Slednji je pojasnil: »Sestala sva se, da se izognemu nadaljnjim morebitnim napetostim, do katerih prihaja v Kopru. Vsi roki za vodenje postopkov so minili. Ni razlogov za nadaljnjo obravnavo. Delavec ni odgovoren za smrt drugega delavca, ker je opravljal delo tako, kot je običajno na tem delovišču.«

Dimitirj Zadel je poudaril, da Jovičića ne vabijo zato, da bi mu izročili odpoved, ampak ker so januarja dobili poročilo preiskovalca pomorskih nesreč in odgovor ministrstva za delo.» Gre za nova dejstva. Zato smo se odločili za uvedbo postopka, kot je predvideno po zakonu. Nismo se odločili za odpoved, ampak za nujno proceduro. In to ni napad na sindikalno gibanje, z delavci sodelujemo.«

Olje na ogenj vse večje nestrpnosti v Kopru je prilil župan Boris Popovič, ki je dejal, da je bil Jovičič (in prejšnja uprava) »glavni akter in odgovorna oseba za tragično smrt delavca«, obojim pripisuje celo »rasistično zaničevanje pokojnika.«