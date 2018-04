V Palomi se zaposleni bojijo odpuščanj

V sladkogorski tovarni so leto in pol po prihodu novega lastnika zaposleni znova v negotovosti, lastniki odpuščanja zanikajo.

Be. B., STA

Maribor – Leto in pol po tem, ko je tovarno Paloma prevzel slovaški sklad Eco Invest, se zaposleni v sladkogorski tovarni bojijo odpuščanj. Predsednik sveta delavcev Bojan Kolarič je prejšnji teden vodstvu podjetja in lastnikom v pismu očital kršitve dogovora, zaposleni se bojijo morebitnih odpuščanj, a v upravi zagotavljajo, da o tem ne razmišljajo.

Kolarič je tudi za STA povedal, da sta pred kratkim brez dela ostala njihova sodelavca, strokovnjaka na svojih področjih, ki bi s svojimi izkušnjami lahko veliko prispevala k uspešnemu delovanju celotne papirniške skupine SHP, ki je tako kot Paloma v lasti slovaškega sklada. Oba sta bila tik pred tem, da dopolnita 58 let, s čimer bi po zakonu postala zaščitena delavca.

Odpuščanja brez tehntnih razlogov

»Očitno se v skupini bojijo uspehov, saj kar po tekočem traku odpuščajo strokovnjake brez tehtnih razlogov, z lahkoto pa zaposlujejo svoje znance in najemajo študente,« je Kolarič med drugim zapisal v pismu vodstvu in lastnikom skupine.

Ob tem je spomnil, da so zaposlenim v Palomi v izjavi, podpisani junija 2016, zagotovili, da ne bodo odpuščali delavcev, a se teh obvez, kot veliko drugih, ne držijo. Moti ga tudi, da v pogajanjih ob prihodu investicij v Palomo niso pogojevali z delom 365 dni na leto, zdaj pa si prizadevajo prav za to. Temu v kolektivu izrecno ne nasprotujejo, pričakujejo pa primeren dogovor v zvezi s pogoji.

Brez dela ostalo 50 ljudi?

Slovaškim lastnikom predsednik sveta delavcev očita, da si ne prizadevajo za dogovorjeno ohranitev kakovostnega delovnega okolja na lokacijah, kjer Paloma že obratuje, temveč naj bi se odločili za odprodajo obrata v Ceršaku. Prav tako naj ne bi držale napovedi o ohranitvi ali povečevanju števila zaposlenih, govori se celo o tem, da bi lahko brez dela ostalo 50 ljudi.

Vodenje Palome je februarja od Tadeja Gosaka prevzel Thomas Reibel in napovedal nadaljevanje integracije s skupino SHP. Novemu direktorju Kolarič za zdaj ne očita ničesar, saj gre za izkušenega poslovneža v tej panogi, ki pa je v podjetju še premalo časa.

Paloma je leto 2017 sklenila uspešno. Iz podjetja so sporočili, da so lani dosegli 85,8 milijona evrov prodaje oziroma proizvedli 67.606 ton izdelkov, to je 98 ton več kot leta 2016. Foto: Tadej Regent/Delo