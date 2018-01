V podjetjih postaja najpomembnejši - človeški kapital

Ljubljana – Koliko odtehta povezovanje, sodelovanje in razvoj človeškega kapitala – rdeče niti, ki so prepletale letošnje januarsko srečanje Združenja Manager, zelo dobro vedo tokratni slavljenci, močneje pa bo omenjene vrednote treba razširiti v celotno slovensko gospodarstvo, so vsi po vrsti ugotavljali govorci.

Uvodni pozdrav rekordni zasedbi 380 menedžerjev je prišel naravnost iz Davosa; v videoposlanici je premier Miro Cerar zasluge za visoko, skoraj 5-odstotno gospodarsko rast Slovenije pripel menedžerkam in menedžerjem in njihovim drznim idejam ter sodelovanju politike in gospodarstva. Ključ uspeha je človek, vse spremembe se morajo odvijati v njegovo dobro, je pribil.

Po ogrevanju iz optimizma je v konstruktivno kritičnem tonu nadaljeval novi-stari predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik. Opozoril je na produktivnost, ki je za petino nižja od povprečja EU, na digitalizacijo proizvodov, storitev in procesov, ki so jo podjetja sicer že vnesla v svoje strategije, rezultati pa bodo prišli šele, ko jo bodo sposobna udejanjiti, in na enega čedalje bolj perečih problemov slovenskega gospodarstva, odseljevanja kadrov. Zadržali bi jih le privlačnejša delovna mesta in višje neto plače kot rezultat konkurenčnejše obdavčitve. Zalaznik je predlagal, naj se namesto zvišanja bruto plač v javnem sektorju zniža dohodnina za vse zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. In požel huronski aplavz.



Na strune razvoja človeškega kapitala je zabrenkala nova izvršna direktorica združenja Saša Mrak: Ne gre le za razvoj talentov, ampak napoved prihodnosti, razvoj delovnih mest in kompetenc. Po zadnji raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma o tem, kako države razvijajo človeški kapital, je Slovenija napredovala na visoko 9. mesto med 130 državami, na čemer je treba graditi naprej, je dejala Mrakova. Zato si bo Združenje Manager v letu 2018 prizadevalo za večje povezovanje s partnerskimi organizacijami in vsemi deležniki, ki sooblikujejo gospodarsko politično okolje.

Menedžerji so v goste spet povabili vplivne politike. Na okrogli mizi so vprašanja, ki jih najbolj tiščijo, zastavili finančni ministrici Mateji Vraničar Erman in gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku. Povsem pričakovano in v trendu – večinoma kadrovska: o tem, kako povečati konkurenčnost gospodarstva skozi investicije v inovacije, raziskave in razvoj, kako zadržati kadre, ki v velikem številu odhajajo v tujino, kako privabiti tuje, kako spet aktivirati generacijo 55+, kako motivirati delavce (kako razbremeniti plače, da bodo zaposlovalci lahko konkurenčni tekmecem iz tujine).

Pravzaprav niso izvedeli nič posebej novega. Vlada ve, razume, naredila bo vse, vsak minister pač po svojih zmožnostih. Kar zadeva obremenitev plač, si bo ministrstvo vzelo pol leta za strokovni razmislek, kako naprej, ali reformirati dohodninske razrede ali nemara v soglasju s socialnimi partnerji poseči v prispevke za socialno varnost. Vraničarjeva je, kot je dejala, privrženka majhnih korakov, ne revolucionarnih sprememb. Ključnega pomena zanjo je vzpostavitev mehanizma, s katerim bomo laže regulirali, da starajoča se družba ne bo povzročila skoka potreb po javnem financiranju.

Počivalšek je dodal, da »ne bo greh«, če se bomo napajali tudi z delovno silo iz sosednjih držav, ovire za to, formalne in tiste v glavah, bodo prej ali slej morale pasti.



Dobitnico priznanja za življenjsko delo smo že razkrili; letos je izbirna komisija v definiciji »stanovski kolegi, ki so se s svojimi dosežki in vplivom zapisali v zgodovino slovenskega menedžmenta« kot šestnajsto v časovni vrsti uglednih imen prepoznala Jožico Rejec, donedavno direktorico podjetja Domel iz Železnikov. Podjetje, ki ga je januarja predala v roke svojemu nasledniku, je pod njenim vodstvom postalo uspešno in visoko konkurenčno v svetovnem merilu, uspeh pa je tudi rezultat njenega posebnega načina vodenja, ki temelji na spoštovanju posameznika, sodelovanju in zaupanju ter razvitemu čutu za skupno dobro.

Nagrado mladi manager leta 2017 so strokovna komisija in člani združenja podelili Eneju Kuščerju, soustanovitelju družbe Acies Bio, ki dela na področju biotehnologije. V ožjem izboru sta bila še Jernej Čopi, Ensol 360, in Jernej Pavlin, Oro Met.

Do letos je Združenje Manager ob začetku novega poslovnega leta podeljevalo štipendije iz sklada za štipendiranje in z 21 štipendijami podprlo mlade menedžerske talente iz 16 držav. Letos pa je sistem prenovilo, sklenilo je pomagati domačim kadrom. Iz novoustanovljenega sklada za talente je podelilo dve subvenciji za izobraževanje in razvoj na specializiranih programih petih evropskih poslovnih šol. Prva prejemnika prenovljenega sklada sta Matic Jurkošek, direktor prodaje pri Založbi Rokus Klett, ki odhaja na specializiran program Competitive Strategy poslovne šole INSEAD, in Ksenija Frelih iz podjetja Poclain Hydraulics, ki se bo izobraževala na IEDC Bled.

Enej Kuščer, Acies Bio

Acies Bio, ki ga je leta 2007 ustanovil skupaj s skupino znanstvenikov, je eno vodilnih svetovnih podjetij na področju mikrobne biotehnologije; razvija učinkovine za zdravljenje redkih in neozdravljivih bolezni, nove antibiotike, ki delujejo na rezistentne bakterije, ter nove procese za proizvodnjo vitaminov in drugih molekul na trajnostni način za farmacevtsko, prehransko in kemično industrijo. Že pred leti se je usmeril predvsem v lastne projekte in tehnologijo, lani pa je ustanovil dve novi podjetji spin-off, ki temeljita na njegovih tehnologijah, na kar je Kuščer še posebej ponosen.

Zaposluje prek 50 domačih in tujih raziskovalcev. S svojimi razvojnimi storitvami prodira predvsem na tuje trge, tam ustvari celo 95 odstotkov prihodkov, skoraj polovico (več kot milijon evrov) na trgu EU, četrtino na Kitajskem, lani pa so 300.000 evrov prometa dosegli v ZDA. Leta 2016 so prihodki zrasli za polovico na kar 2,7 milijona evrov. Večji del vsote Acies Bio nameni za opremo laboratorijev in razvoj lastnih tehnologij in produktov.

Za svoje inovacije in projekte je podjetje prejelo številne nagrade – Slovenski start-up, naziv »SME Champion« EU, najvišje ocenjeni SME Instrument projekt na področju trajnostne biotehnologije, priznanje za zdravilo Sirota, Jesenkovo nagrado za najboljše podjetje na področju biotehnologije. Že vrsto let pa dosega bonitetno oceno AAA.

Vizija Eneja Kuščerja, ki trenutno skrbi za strateške odločitve v podjetju kot prokurist, je »ustvarjati stvari s pozitivnim učinkom na ljudi in okolje«. Poudarja pomen kreativnega in timskega dela, dobrega vzdušja in vključevanja raziskovalcev v vse ravni projektov.

Kot je po razglasitvi poudaril Kuščer, je bilo preteklo leto za družbo prelomno. Po desetih letih so prišli do točke, ko so ustanavljali nova podjetja spin-off, sklepali strateška partnerstva z multinacionalkami, imeli rekordne poslovne rezultate ...

»V največje veselje mi je, da ustvarjamo resnično zanimive zgodbe, razvijamo zdravila za redke neozdravljive otroške bolezni, do tega, da iz odpadnih surovin poskušamo reciklirati, ustvariti produkte z visoko dodano vrednostjo, kot so vitamini. Nagrado sprejemam v imenu celotne ekipe. V veselje mi je vsako jutro in vsak dan ustvarjati take zgodbe s tako dobro ekipo, da se naše sanje nadaljujejo,« je dejal Enej Kuščer.

Jernej Pavlin, Oro Met

Je na čelu podjetja za izdelavo standardnih in nestandardnih orodnih plošč in CNC-obdelanih plošč ter drugih elementov za orodjarsko industrijo, vodilnega na tem področju v Sloveniji. Zaposluje 68 ljudi, v glavnem mladih.

Prihodki, ki jih Oro Met večji del ustvari v tujini (polovico v Nemčiji, izvaža še v Avstrijo, Veliko Britanijo, Madžarsko, Švedsko in Ukrajino) so se v letu 2016 povečali za 21 odstotkov, čisti dobiček pa za 39 odstotkov na milijon evrov. Dodana vrednost podjetja je za 42,5 odstotka večja od povprečja panoge, donosnost kapitala je bila lani 29,9 odstotka. Glavna konkurenčna prednost podjetja je njegova hitra prilagodljivost zahtevam trga, dinamična rast pa je rezultat vlaganja v novo tehnologijo in pridobivanja novih poslov.

Pomembne vrednote Oro Meta so zadovoljstvo, pripadnost in socialna varnost zaposlenih. Delo temelji na načelu »vsi za vse« in na spodbujanju zaposlenih k učenju in inovativnosti. Izjemen uspeh podjetja in konstantno rast Pavlin pripisuje dobri in zvesti ekipi.

Jernej Čopi, Ensol 360

Ensol 360 je vodilni svetovni ponudnik celovitega tehničnega in poslovnega inženiringa na področju dirkaških zabavišč. Do danes so postavili že več kot 20 središč za rekreativni karting, njihove proge so v Evropi, Libanonu, Maroku, Avstraliji in ZDA, lani so prodrli tudi na Kitajsko in v Mehiko.

Podjetje vse prihodke ustvari na tujih trgih, od tega kar 65 odstotkov v ZDA. Dobiček se je v letu 2016 povečal za 31 odstotkov, čista donosnost kapitala pa je znašala 21,07 odstotka.

Čopi je na podjetniški poti vijugal med avtomobilizmom in tehnologijo. Po študiju je ustanovil podjetje za specialne polimerne izdelke. Leta 2013 pa je z zagonskimi sredstvi švicarskega partnerja soustanovil podjetje Ensol 360.

Glavno vodilo in recept za globalni uspeh soustanovitelja koprskega podjetja je »početi velike stvari z mirom v duši«. V poslu stremi k skladnosti s strateškimi usmeritvami, k sistematičnosti, merljivosti in osredotočenosti na rezultate. Posebej skrbi za razvoj perspektivnih posameznikov.