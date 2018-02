V RTC Krvavec zaskrbljeni zaradi prodaje podjetniku Janši

Ba. Pa., STA

Cerklje na Gorenjskem/Zreče – V družbi RTC Krvavec so zaskrbljeni zaradi predvidene prodaje družbe Alpski Investicijski družbi, katere lastnik je družba Infohip, zakoniti zastopnik pa kranjski podjetnik Janez Janša. Bojijo se, da družba po spremembi lastništva ne bo poslovala kot dober gospodar in ne bo dosegala pozitivnega poslovanja, »kaj šele rasti in razvoja«.

V sporočilu za medije so v družbi RTC Krvavec navedli več razlogov za zaskrbljenost. Med drugim je, kot so zapisali, iz podatkov finančne uprave razvidno, da je podjetje Infohip v dolgovih v višini med pol milijona in milijon evrov. Poleg tega ima Janša po podatkih iz 30. januarja na dveh parcelah vpisane zaznambe na podlagi sklepov o izvršbi, so dodali.

Zastavili so premoženje

V RTC Krvavec so se poglobili tudi v podatke Ajpesa. Iz registra zastavnih pravic na spletni strani Ajpesa so razbrali, da je družba Infohip zastavila del svojega premoženja ter del premoženja Jadralnega društva Muštrina za dolžnika Alpsko investicijsko družbo. Slednja je 18. januarja od podjetja Grad.In pridobila denarna sredstva v višini 310.000 evrov po obrestni meri 1,5 odstotka mesečno z datumom zapadlosti 18. aprila.

Grad.In pa se glede na izkaz poslovnega izida iz leta 2016 ukvarja predvsem z dajanjem posojil. Vendar pa je iz podatkov registra transakcijskih računov razvidno pomanjkanje sredstev na računu imetnika za poplačilo njegove obveznosti, opominjajo v RTC Krvavec.

Kdo bo financiral nakup?

Nakup družbe RTC Krvavec Alpski Investicijski družbi z odobritvijo kredita omogoča Banka Intesa Sanpaolo. Kreditna pogodba menda določa, da se Alpska Investicijska družba zavezuje v korist banke zastaviti vrednostne papirje družbe RTC Krvavec. Zastavitelj pri odobrenem kreditu je menda tudi družba RTC Krvavec s svojimi premičninami in nepremičninami. Zato se v RTC Krvavec ob tem tudi sprašujejo, ali bo nakup delnic vsaj delno financirala družba RTC Krvavec ali Alpska investicijska družba.

Po v januarju podpisanemu aneksu k pogodbi o prodaji se sicer novi rok za plačilo kupnine zreškemu Uniorju za nakup 98,56-odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec izteče v torek.

Ponudbo za nakup deleža v RTC Krvavec sta oddala dva ponudnika, za kupca pa je bila izbrana Alpska investicijska družba, ker je podala najugodnejšo ponudbo. Cena ostaja poslovna skrivnost, po neuradnih podatkih nekaterih medijev pa znaša tri milijone evrov. Kupec je banki predstavil tudi razvojne načrte, ki zagotavljajo refinanciranje dolgov družbe RTC Krvavec.

Alpska investicijska družba, ki se ukvarja z naložbami in svetovanjem, ima sedež v Ljubljani. Njen ustanovitelj in direktor pa je kranjski podjetnik Janez Janša. Temu je država lani plačala 3,5 milijona evrov odškodnine zaradi predolgega sojenja v povezavi z nekdanjim samskim domom Tekstilindus v Stražišču pri Kranju.