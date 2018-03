V upravo NKBM prihaja Matej Falatov

Ba. Pa., STA

Maribor – Nekdanji prvi mož Nove KBM Robert Senica, ki je od prevzema banke s strani ameriškega sklada Apollo član uprave, aprila zapušča položaj. Kot so iz banke sporočili po današnji seji nadzornega sveta, bo aprila sodelovanje z njimi nadaljeval kot svetovalec nadzornega sveta za strateške odnose z zunanjimi deležniki. V upravo prihaja Matej Falatov.

Nova KBM bo tako z aprilom doživela nekaj upravljavskih sprememb, s katerimi, kot so zapisali, nadaljujejo uresničevanje svoje poslovne strategije. Za novega člana uprave je nadzorni svet imenoval Mateja Falatova, ki bo po pridobitvi regulatornih dovoljenj odgovoren za področje poslovanja z gospodarskimi družbami.

Da bi Nova KBM bila tudi v prihodnje pomemben partner gospodarskih družb in bi tako prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva, načrtujejo nadaljnjo krepitev svojega položaja na tem področju, so še dodali.

Do izpolnitve zahtev regulatorja bo banka delovala s štiričlansko upravo, v kateri so ob predsedniku uprave Johnu Denhofu še člani uprave Jon Locke, Josef Gröblacher in Sabina Župec Kranjc.

Falatov je bil pred imenovanjem za člana uprave Nove KBM predsednik uprave Addiko bank, pred tem pa je bil v tej banki oziroma v njeni predhodnici Hypo Alpe Adria član uprave za poslovanje z gospodarskimi družbami.

Kot je po seji povedal predsednik nadzornega sveta Andrej Fatur, so z delom uprave in napredkom banke zelo zadovoljni. »Imamo visoko zaupanje v vodstveno ekipo in njihovo vodenje banke. Prepričani smo, da je njena uprava med najboljšimi v finančnem sektorju v državi,« je dodal prvi mož nadzornega sveta, ki je danes potrdil tudi letno poročilo banke in skupine za leto 2017.

Iz nadzornega sveta so ob tem še sporočili, da sta banka in skupina lani poslovali uspešno, podatke o poslovanju pa bodo razkrili aprila ob objavi letnega poročila. So pa že danes potrdili, da banka dejavno uresničuje strategijo in ambiciozno vizijo, da do leta 2020 postane najboljša v Sloveniji.

Med najpomembnejše strateške poudarke banke sodi preoblikovanje produktnega portfelja, zato so lani uvedli nove pakete za prebivalstvo, nadgradili mobilno banko, uvedli storitve Premium za segment zahtevnejših strank in posebno ponudbo za zaposlene v podjetjih Banka na delu. Marca so predstavili novo aplikacijo, ki strankam omogoča hitrejše, enostavnejše in preglednejše odobravanje kreditov.