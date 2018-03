Varnost nekoč strošek, zdaj naložba v prihodnost

Zaščita podjetij: Andrej Podvršič, Chemours, o vdorih v informacijske sisteme, kibernetični varnosti in informacijah, ki so denar.

Ljubljana – Verjetno sta le dve vrsti podjetij: tista, ki so že bila žrtve vdora, in tista, ki tega še ne vedo. Informacija je denar, nam je povedal Andrej Podvršič, glavni varnostni direktor družbe Chemours, ob robu varnostne konference, ki jo je pripravil Inštitut za korporativne varnostne študije.

Gospod Podvršič, ste glavni varnostni direktor (ang. chief security officer) v ameriški družbi Chemours, ki je prisotna v več kot 130 državah in ima več kot 7000 zaposlenih, delujete pa v Ženevi. Kateri so glavni izzivi na področju varnosti, s katerimi imate opraviti?

V prvo vrsto moram postaviti zaposlene, oni so naši najpomembnejši resursi, glede na to, da delujemo v zelo tekmovalnem okolju in poskušamo biti ves čas inovativni. Drugi izziv je varovanje poslovnih skrivnosti. Tretji del pa je digitalizacija vseh procesov v proizvodnji in informatiki.