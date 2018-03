Več kot 40 komentarjev na korektivne ukrepe za prevzem Pro Plusa

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Agencija za varstvo konkurence (AVK) je na predlog korektivnih ukrepov, ki ga je v postopku prevzemanja Pro Plusa dala družba Slovenia Broadband, prejela več kot 40 komentarjev in pobud, ki jih še analizira, so danes za STA povedali v AVK. Vsebine komentarjev ne razkrivajo, prav tako še ni znano, kdaj bi lahko sprejeli odločitev.

V AVK pravijo, da je posredovanje predloga korektivnih ukrepov del postopka presoje koncentracije. »Agencija bo sprejela odločitev, ko bo razpolagala z vsemi potrebnimi podatki in bo zaključena presoja,« so še povedali.

Družba Slovenia Broadband – ki ima istega lastnika kot telekomunikacijski ponudnik Telemach – je predlagala več korektivnih ukrepov, ki se med drugim nanašajo na ohranitev ločene korporacijske strukture, prodajo nekaterih otroških TV-programov in oglaševanje.

Tako bi se Slovenia Broadband zavezala, da bi za pet let obdržala Pro Plus kot podjetje ločeno od kateregakoli povezanega podjetja, ki je operater, vključno s Telemachom. V tem času bi imela Pro Plus in Telemach ločeno poslovodsko in uredniško politiko.

Slovenia Broadband bi poleg tega v roku šestih mesecev po pogojih, ki bi jih odobril AVK, prodala TV-programa Orlando Kids in OK Bambino (pred kratkim preimenovan v Pikaboo).

Na področju oglaševanja bi Slovenia Broadband poskrbel, da bi povezano podjetje, ki se ukvarja s trženjem oglaševanja na TV-kanalih Pro Plusa, med drugim odnose s kupci oglaševanja vedno urejalo v pisni obliki in da kupcem oglaševanja na TV-kanalih Pro Plusa ne bi bila naložena obveznost eksluzivnega sodelovanja in bi se lahko prosto pogajali glede posameznega TV-kanala, programa na tem kanalu in/ali časovnega termina, v katerem bi želeli oglaševati.

Slovenia Broadband med drugim tudi ne bi smel namenoma storiti ničesar, kar bi lahko zmanjšalo kakovost signala in vsebin na TV-kanalih Pro Plusa.

Skupina United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in EBRD in je trenutno v Sloveniji lastnica Telemacha, je v začetku julija lani objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji je to družba Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, na Hrvaškem komercialna Nova TV.

Hrvaški svet za elektronske medije je novembra lani zavrnil izdajo soglasja za prevzem Nove TV zaradi nedovoljene koncentracije medijev.

V Sloveniji so vlogo za soglasje oddali tudi na ministrstvo za kulturo, a je to vlogo zavrglo, ker je ocenilo, da za to ni pristojno, saj družba Pro Plus v razvidu medijev ni vpisana kot izdajatelj televizijskega programa.