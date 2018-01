Viberate ICO – v petih minutah do enajst milijonov

Slovenija letos pripravlja več projektov, ki bodo temeljili na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov (angl. blockchain) in bodo predstavljeni uporabnikom, ki bodo vanje lahko investirali. Do zdaj so slovenski projekti na »kriptotrgu« zbrali že okoli sto milijonov evrov.

V zadnjih dneh in tednih se je evforija v zvezi s kriptovalutami in izdajami kriptoženotov (ICO) nekoliko ohladila, čeprav ni jasno, ali smo priča resni krizi ali zgolj močnejšemu nihljaju na sicer zelo volatilnem trgu. Prav tako še ni jasno, kaj to pomeni za projekte, ki se pripravljajo za izdajo lastnih digitalnih kovancev ali žetonov. Pogovarjali smo se z Vasjo Vebrom, enim od ustanoviteljev startupa Viberate.

Zakaj ste se odločili za ICO, kjer ste v rekordnem času zbrali enajst milijonov dolarjev? Je bil to zgolj skok na vse popularnejši vlak kriptovalut ali bo imela tehnologija veriženja podatkovnih blokov v vašem projektu osrednjo vlogo?

Lagali bi, če bi rekli, da nismo želeli izkoristiti sedanje vroče scene na področju kriptovalut. Potrebovali smo denar, našo idejo je bilo mogoče izboljšati z uporabo omenjene tehnologije in verjeli smo, da lahko prepričamo dovolj veliko ljudi, da nam zaupajo denar. Vse je šlo po načrtu in na koncu se je celo izkazalo, da bi lahko zbrali nekajkrat toliko denarja, kot smo ga potrebovali.