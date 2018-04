Švicarji in Japonci bodo gradili v Logatcu

N. G.

Ljubljana – »Lahko vam zagotovim, da boste v Sloveniji našli lojalne, kompetentne in dobro izobražene kadre. Predvsem pa si želim, da bi sodelovali z različnimi raziskovalnimi institucijami v Sloveniji,« je predsednik vlade Miro Cerar dejal investitorjem v obrat medicinskih elastomerov v Logatcu, švicarski družbi Lonstroff in njenemu japonskemu lastniku Sumitomu Rubber Industries. Vlada je z njimi podpisala pogodbo o državni spodbudi v višini 4,8 milijona evrov. Proizvodnja, v kateri bo delo dobilo 180 ljudi, naj bi stekla aprila prihodnje leto.

Lonstroff mora za začetek gradnje dobiti še okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. Kot smo poročali, je okoljevarstvena organizacija ZEG zahtevala vstop v postopek kot stranski udeleženec.



Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je izpostavil, da bo projektno podjetje samo preko davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač državi plačalo nekaj več kot 24 milijonov evrov: »Ocenjujemo tudi, da bodo celotni zunanji učinki investicijskega projekta znašali nekaj več kot 51 milijonov evrov, kar me navdaja z optimizmom.«



Od leta 2014 je bilo sicer za gospodarstvo namenjenih 896,3 mio evrov povratnih in nepovratnih spodbud. Za tuje neposredne investicije je bilo od 2014 namenjenih 38,15 milijona evrov, so sporočili s kabineta predsednika vlade.