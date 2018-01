VLM iz Maribora v Antwerpen via München

A. S.

Maribor - Dan pred pustnim torkom, 12. februarja, bo letalska družba VLM Airlines vzpostavila letalsko povezavo med Mariborom, Münchnom in Antwerpnom. Hkrati bo iz te belgijske prestolnice diamantov odprla še novo linijo do britanskega Birminghama.

VLM Airlines, ki ima za svojih šest petdesetsedežnih turbopropelerskih letal slovensko in belgijsko dovoljenje letalskega prevoznika AOC, je lani poleti z več ali manj praznimi letali letela iz Maribora na hrvaško jadransko obalo, napovedi pa so že celo leto precej bolj daljnosežne, vključno z leti na Kitajsko. VLM Airlines ima tudi dve 180-sedežni letali Airbus A320-200, ki sta registrirani v Belgiji. VLM Airlines leti trenutno na liniji med Antwerpnom in londonskim mestnim letališčem London City, 22 januarja pa bo vzpostavljena še linija med Antwerpnom in Zürichom.

Iz Maribora bo fokker poletel vse delovne dni od ponedeljka do petka ob 14.50 in nato pristal ob 16.30 v Münchnu od koder bo po kratkem postanku poletel proti Antwerpnu, kamor bo priletel ob 19.10. V obratni smeri bo iz Antwerpna odletel ob 10.10, iz Münchna ob 12.45, v Mariboru pa bo pristal ob 14.20.