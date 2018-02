Vodenje Palome prevzel Thomas Reibelt

Ba. Pa., STA

Sladki Vrh – Vodenje sladkogorske tovarne Paloma je s 1. februarjem prevzel Thomas Reibelt, ki je s sklepom nadzornega sveta družbe na mestu predsednika uprave nasledil Tadeja Gosaka. Kot so pojasnili v Palomi, gre za človeka s 30 leti izkušenj v papirni industriji, od tega 20 let na vodilnih položajih, večinoma v Nemčiji in Avstriji.

Reibelt je ob prevzemu mandata napovedal, da bo Paloma nadaljevala svojo pot kot vodilni proizvajalec papirja v regiji, lastniki pa so se zavezali tudi k dolgoročnemu razvoju družbe v lokalnem okolju in razvoju blagovne znamke.

»Moja vloga je uspešna izvedba investicij v proizvodnji in nadaljevanje integracije s skupino SHP z namenom nadaljnjega izboljševanja Palominih poslovnih rezultatov in uporabniške izkušnje,« je dejal Reibelt.

Da Gosak, ki je bil na čelu družbe ves čas lanskega postopka privatizacije, odhaja, je postalo jasno že decembra lani, ko je nadzornemu svetu predlagal prenehanje mandata, nadzorniki pa so danes njegov predlog tudi sprejeli. Nekateri mediji so že pred časom pisali, da naj bi se Gosak preselil na čelo družbe Titus Dekani.

Sladkogorska tovarna papirja je sicer leto 2017 zaključila uspešno. Kot so sporočili iz podjetja, so lani dosegli 85,8 milijona evrov prodaje oziroma proizvedli 67.606 ton izdelkov, kar je 98 ton več kot v letu 2016.

Paloma je od leta 2016 v lasti češkega sklada Eco Investment. Ta je s svojo slovaško družbo Eco Invest ob dokapitalizaciji v višini 18,2 milijona evrov postal več kot 50-odstotni delničar Palome, delež Slovenskega državnega holdinga (SDH) pa se je znižal z 71,01 odstotka na 30,3 odstotka. V prevzemni ponudbi, ki se je iztekla konec februarja letos in jo je sprejel tudi SDH, so delež povečali na 99,64 odstotka. Na skupščini junija lani so nato sprejeli sklep o iztisnitvi še preostalih malih delničarjev.