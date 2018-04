»Vojna« zaradi naročila za tiskanje potnih listov

Ob robu Brexita: Velika Britanija bi spet izdajala modre listine, a kaj, ko je vlada naročilo za to oddala podjetju iz EU ...

Britansko tiskarsko podjetje se namerava pritožiti na odločitev britanske vlade, ki bo donosno tiskanje novih britanskih potnih listov po letu 2019 prepustila francosko-nizozemskemu podjetju Gemalto.

Britansko tiskarsko podjetje De La Rue je v 19. stoletju ustanovil Thomas De La Rue, ki je sprva na ulicah prodajal slamnate klobuke in različne papirnate izdelke. Podjetje De La Rue je pozneje začelo tiskati še poštne znamke in bankovce ter se v 20. stoletju razvilo v globalno podjetje, ki izdeluje bankovce, potne liste, poštne znamke, vozniška dovoljenja in druge uradne dokumente z vrhunsko zaščitno tehnologijo.