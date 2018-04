Volkswagen v električno prihodnost tudi z novim logotipom

A. S. H., STA

Wolfsburg - Volkswagen namerava spremeniti svoj logotip, ki so ga nazadnje posodobili leta 2012. Kot so pojasnili, namera predstavlja del priprav na električno prihodnost znamke, koncern pa si sicer prizadeva tudi za ponovno vzpostavitev zaupanja po škandalu z goljufanjem na testih izpušnih plinov.

Novi logotip nameravajo po poročanju Bloomberga predstaviti prihodnje leto, ko naj bi skladno z načrti začeli tudi z bolj množično proizvodnjo električnih avtomobilov. Prepoznavna Volkswagnova značka se je po drugi svetovni vojni le malo spreminjala, posodobitev leta 2012 pa ji je nadela bolj tridimenzionalni videz.

Volkswagen bo okrepil tudi uporabo digitalnih tehnologij in družbenih omrežij, s čimer želijo izboljšati oglaševanje in čim več skeptičnih potrošnikov prepričati v prednosti električnih avtomobilov prihodnosti. Za njihov razvoj so v prvi fazi namenili 20 milijard evrov.

»Ljudski avto« naj bi po načrtih koncerna postal dostopnejši, še vedno nekoliko višjo ceno pa želijo v bodoče še bolje upravičiti z inovacijami, glede katerih so trenutno še precej skrivnostni. Za izboljšanje odnosov s strankami bodo v ključnih regijah vzpostavili več središč s strokovnjaki za trženje.

Koncern, katerega vodenje je sredi meseca prevzel Herbert Diess, se je v zadnjih letih spopadal predvsem z težavami, povezanimi z goljufanjem na testih izpustov dizelskih vozil, t. i. afero dieselgate. Proti njem v številnih državah še vedno potekajo tožbe, zaradi katerih mu grozijo plačila milijardnih odškodnin in kazni. K skupinski tožbi proti Volkswagnu je pristopilo tudi 6024 Slovencev.