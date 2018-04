Vse več daljnovodov v gorenjski zemlji

Kranj – Elektro Gorenjska je lani 89.361 odjemalcem na Gorenjskem dobavil za 1.103 gigavatnih ure električne energije in pri tem ustvaril za 39,6 milijonov prihodkov ter za 7,16 milijonov evrov čistega dobička. Lani so zabeležili za dobre tri odstotke rasti porabe električne energije.

Rast porabe električne energije je predsednik uprave Elektra Gorenjska Bojan Luskovec pripisal povečani gospodarski aktivnosti ter večji uporabi toplotnih črpalk. Rast porabe pričakuje tudi letos, ki jo bo spodbudila tudi rast števila avtomobilov na električni pogon.

Med pomembnejšimi razvojnimi projekti je Luskovec izpostavil vkopavanje srednjenapetostnega in nizkonapetostnega omrežja v zemljo. Delež prvega so lani povečali na skoraj dve tretjini, drugega pa na 83 odstotno vkopanost v zemljo, s čimer se na Gorenjskem približujejo najbolj razvitim evropskim državam. S tem imajo za zdaj za 15 odstotkov več kablovodov pod zemljo kot drugi distributerji električne energije v Sloveniji, je dejal Luskovec, ki je še dodal, da se Nizozemski, ki ima vse elektrovode pod zemljo, zaradi konfiguracije terena in geografije ne bodo mogli povsem približati, kljub temu bodo po Luskovčevih besedah zgradili robustno in stabilno omrežje.

Letos bodo za ojačitev omenjenih dveh omrežij (in skupaj 130 kilometrov novih kablovodov) namenili osem milijonov evrov, kar predstavlja približno polovico vseh sredstev, ki jih bodo letos namenili za naložbe. Prednost bodo dali lokacijam, ki so najbolj izpostavljene vremenskim neprilikam, je dejal Luskovec in izpostavil gradnjo kablovoda Preddvor - Jezersko. Ob tem ga skrbijo birokratske ovire, saj se zaradi dolgotrajnih postopkov (izdajanje raznih soglasij, dovoljenj) roki za izvedbo projektov daljšajo, projekti pa se zato dražijo.

Polovica porabnikov električne energije je že opremljena z naprednimi sodobnimi števci, do konca leta bodo predvidoma dosegli 60 odstotno opremljenost, do leta 2021 naj bi vsi odjemalci bili opremljeni s sodobnejšimi števci.

Leta 2016 so izdali 42 soglasij za priključitev sončnih elektrarn na elektro omrežje, lani 130, v prvih mesecih letošnjega leta pa 44, zato Luskovec tudi letos pričakuje večje zanimanje za gradnjo sončnih elektrarn na strehah različnih objektov.