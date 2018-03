Treba bo nehati voliti ljudi, ki so samo všečni na televizijskih nastopih

Strokovnjak za preiskovanje prevar ter zunanjo in notranjo revizijo ima več kot dvajset let izkušenj. Pridobil jih je v ZDA, Sloveniji in več drugih evropskih državah. Yuri Sidorovich, odgovorni partner za jadransko regijo v družbi Deloitte, je po rodu Belorus, 14 let živi v Sloveniji, tukaj si je ustvaril tudi družino. Ima slovensko državljanstvo in kot aktiven državljan hodi na volitve.



Predsednik evropskega sveta Donald Tusk je na novinarsko vprašanje, ali je čestital Vladimirju Putinu za izvolitev, odvrnil, da po vnovičnem napadu z živčnim strupom v Salisburyju ni bil pri volji za praznovanje nove Putinove zmage. Večina držav EU in ZDA ter Avstralija so se že odločile za izgon ruskih diplomatov iz svojih držav.



Kaj naj vam odgovorim na to?



Naj vam pomagam še z nekaj dejstvi. Nekateri naši gospodarstveniki, med drugim na primer Janez Škrabec, ocenjujejo, da je lahko manj demokracije za gospodarstvo in življenjski standard ljudi dobro. Bertelsmannova fundacija je objavila novo študijo, v kateri preverja stanje demokracije in človekovih pravic, gospodarske razmere in delovanje državnega aparata v 129 državah. Ključna ugotovitev je, da na svetu že več kot 3,3 milijarde ljudi živi v državah, ki so vodene avtokratsko. To je največ, odkar obstaja študija. Povečalo se je število manipuliranih volitev, vse več je državnega nasilja nad prebivalci, raste število populističnih politikov, ki ignorirajo demokratične institucije.



To je zelo kompleksno in težko vprašanje. Naj poudarim, da osebno zelo cenim demokracijo, odkrito družbo, zato imam rad Slovenijo, ki je odprta, demokratična država. Mislim, da je to največji dosežek samostojnosti. To govorim res iskreno. Dejstvo pa je, da so države na zelo različnih ravneh razvoja, ne le gospodarskega, ampak tudi političnega, socialnega. Predstavljajte si, da bi Cerarjeva vlada, ki je relativno uspešna, v svoje roke vzela vodenje Rusije. Kaj bi se zgodilo? Rusija bi v enem tednu kolapsirala! Žal je realnost takšna, da ta država verjetno potrebuje močno roko, zaradi ravni političnega, družbenega in gospodarskega razvoja. Nikakor ne idealiziram Putina, da ne bo pomote. Rusija je pred dvajsetimi leti imela neko podobo demokracije, vendar je bil tedaj v državi popoln kaos. Ponavljam, ne razumite me narobe, če imam na izbiro demokratično odprto družbo in svobodno državo, se bi gotovo odločil zanjo. Slovenija je očitno pripravljena na to, marsikatera druga država pa za zdaj še ni. Hkrati pa je tudi dejstvo, da ko govorimo o avtoritarnih režimih, vedno pozabljamo, da tudi tam ljudje relativno svobodno volijo. Ljudje imajo te politike dejansko radi. Belorusi imajo svojega predsednika Aleksandra Lukašenka stokrat raje, kot imajo Slovenci radi celotno vlado skupaj.



Načeloma svojih politikov sicer ni treba imeti rad, tudi to je izraz demokratične zrelosti družbe.



Absolutno. Strinjam se z vami, to je paradoks, a je hkrati tudi dejstvo. Tam bi lahko imeli vsak dan volitve in bi Lukašenko ali Putin vsak dan znova zmagala. Družba mora biti dejansko zrela, da ima lahko demokratično državo.