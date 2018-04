Z aplikacijo preprosta prijava gosta

Bled – Blejsko podjetje Snapguest je razvilo aplikacijo za zapisovanje prihodov turistov in ustrezno statistično podporo. Uporabniki so z novostjo zadovoljni, saj z uporabo aplikacije prihranijo čas, hkrati se zmanjša možnost napak. V podjetju napovedujejo nadgradnjo aplikacije.



Aplikacija Snapguest omogoča, da turistični delavci s pomočjo prenosnega telefona z enim branjem podatkov s potnega lista ali osebne izkaznice gosta pridobijo vse potrebne podatke. Postopek traja zgolj nekaj sekund, zato se nekateri gosti čudijo, kako hitro so opravili postopek prijave, je dejal zasebnik Vojko Fon, ki oddaja sobe turistom v Solkanu pri Novi Gorici in ki aplikacijo uporablja že eno leto. Aplikacija nam je zelo olajšala delo, je dejal Fon.