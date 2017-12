Z izdelki bi radi prišli tudi v plovila

Sevnica – Stilles je letos poslovne prihodke povečal za skoraj 40 odstotkov na 27 milijonov evrov. Družba je namreč vse manj zgolj dobavitelj pohištva za hotele in vse večkrat urejevalec sob in skupnih prostorov v celoti. Posel v Baslu, kjer so porušili in na novo postavili 220 sob s kopalnicami, je bil vreden osem milijonov evrov.



»Zagotavljamo vse, kar je ob pohištvu vidno v hotelu – estrihe, mavčne plošče, keramiko, galanterijo v kopalnicah, preproge, svetila, vrata ...,« pojasnjuje predsednik uprave Stillesa Rok Barbič. Izvedba na ključ, kjer je podjetje na objektu od samega začetka – v primeru novogradenj v času gradbenih del preverjajo pravilnost izvedbe posegov – pa do zaključka v strukturi prihodkov predstavlja tretjino naročil: »Ko mi zapustimo hotel, sledi le še otvoritev.«