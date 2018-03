Z ladje naravnost na vlak

Dansko prevozno in logistično podjetje, ki velja za največjega upravljavca kontejnerskih ladij na svetu, namerava razširiti svoje storitve in svojim strankam ponujati prevoz njihovih izdelkov od tovarn vse do prodajnih polic trgovin.

Danska poslovna skupina Maersk (A. P. Moller-Maersk) se ukvarja z ladijskim transportom in energetiko ter upravlja pristaniške terminale, vse od konca prejšnjega stoletja pa velja za največjega upravljavca kontejnerskih ladij na svetu. Lani je imela skoraj 31 milijard dolarjev prihodkov, zaposlovala je skoraj 90.000 ljudi v številnih državah sveta.