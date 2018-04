Z novimi panogami je treba zasesti nove trge

Ljubljana - Mikro in mala podjetja za preboj v tujino bolj kot poslovne dogodke potrebujejo nenehno podporo od pridobitve kontakta do sklenitve posla, pravi Ante Milevoj, direktor Centra za mednarodno poslovanje pri gospodarski zbornici. Z njim smo se pogovarjali o težavah in izzivih internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Slovenski izvoz raste zaradi ugodnih gospodarskih razmer in povpraševanja po svetu. Koliko pa tudi zaradi podpornega okolja pri internacionalizaciji gospodarstva?

Ne moremo govoriti o odstotkih, a mislim, da je podporno okolje k temu prispevalo. Del novih zgodb slovenskega izvoza je namreč nastal tudi zaradi obiskov v tujini, dogodkov doma in ostalih aktivnosti. Res pa je, da to podporno okolje nekaterim služi bolj, drugim manj. Pri avtomobilski industriji, denimo, potekajo procesi med slovenskimi podjetji in predvsem nemškimi holdingi neodvisno od aktivnosti podpornega okolja. V nekaterih drugih panogah pa podporno okolje omogoča nove posle.

Kako ocenjujete državno podporo internacionalizaciji, predvsem malim podjetjem, ker imajo večja podjetja že svoje poti?

Država je pri privabljanju tujih neposrednih investicij dosegla preboj. Relativno dobro je poskrbljeno za podporo velikim in srednjim podjetjem, ki ne iščejo toliko novih stikov in poslov, ampak podporo pri svojih obstoječih poslovnih partnerjih v tujini. Po drugi strani pa bi lahko bili boljši pri podpori mikro in malim podjetjem. Zanje namreč niso dovolj poslovni dogodek in novi stiki, ampak je z njimi treba prilagojeno delati. Veliko teh podjetij je namreč odličnih v proizvodnji svojih izdelkov ali ponujenih storitvah, so pa zelo podhranjeni pri trženjskem in marketinškem procesu. Ta proces bi moralo podporno okolje dopolniti. Velikokrat nekoga slišite: »Dajte mi samo dober kontakt, potem bom sam vse naredil.« Iz izkušenj lahko trdim, da to ne drži, predvsem če gre za mikro ali malo podjetje. Ni pomemben le kontakt, ampak tudi komunikacija, pogajanja v celotnem procesu. Tu je izziv za podporno okolje, da še bolj nadgradi svoje delovanje.

Kaj bi lahko država konkretno naredila?

Pri delu z mikro in malimi podjetji je veliko operativnega dela. Z vsakim posameznim podjetjem se je treba ukvarjati ter ga voditi skozi korake vzpostavitve kontakta in pridobivanja posla. Državna uprava skozi svoja orodja poudarja predvsem poslovne dogodke, medtem ko mikro ali malemu podjetju tovrstni dogodki ne služijo. Potrebujejo namreč nekoga ob sebi skozi celoten proces. Zato delo ena na ena s podjetji prinaša največjo dodano vrednost pri delu za mikro in mala podjetja. To morda manjka pri orodjih, ki jih ponuja državno podporno okolje.

Kako pomaga gospodarska diplomacija in ekonomski svetovalci?

Pri ekonomskih svetovalcih velja Gaussova krivulja; del jih dela zelo dobro, velika večina povprečno in preostali slabše. Osebna integriteta, profesionalnost, iznajdljivost in fleksibilnost morajo biti pika na i ekonomskega svetnika v tujini. Vendar manjka sistemski pristop, da vsi vedo, kaj in kako delajo ter katerim kazalnikom sledijo, in še bolj pomembno - da tudi slovenska podjetja vedo, kaj lahko od ekonomskih svetnikov pričakujejo. Danes to ni najbolj standardizirano.

Kaj pa gospodarska diplomacija?

Preveč je organov, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo. Nosilec podpornega okolja je ministrstvo za gospodarstvo s programom Mednarodni izzivi, za kar ima tudi nekaj sredstev. Edina mreža v tujini pa sodi pod ministrstvo za zunanje zadeve. Morali bi biti bolj centralizirani.

Kakšna nevarnost slovenskemu gospodarstvu sta osredotočenost na Nemčijo oziroma EU in relativna majhna razpršenost na ostale trge?

To je relativno veliko tveganje. Dokler so časi dobri, to ni takšna težava. Tudi zdaj obstoječi poslovni partnerji povečujejo naročila, količinsko in vrednostno. Vendar ne smemo pozabiti, da je veliko slovenskih podjetij še vedno v dobaviteljski verigi, kar povečuje tveganje, da v slabih časih izgubijo posel. In takrat se postavi vprašanje, kaj je rezerva. Zato bi bilo dobro imeti trge bolj razpršene.

Kaj bi bilo treba narediti?

Obstoječe zgodbe gredo svojo pot naprej. Izvoz avtomobilske industrije v Nemčiji je in bo najbolj pomemben izvozni segment. Treba pa je določiti panoge, kjer smo močni ali trenutno podhranjeni - kot so lesna industrija, obrambna industrija, turizem, IT - in z njimi zasedemo nove trge, kjer še nismo prisotni, kjer ciljni trgi še niso polni in imajo gospodarsko rast. To sta denimo Bližnji vzhod in severna Afrika, ki sta relativno blizu. Za to pa je potrebna strateška odločitev tudi na državni ravni. Korak je bil denimo narejen z odprtjem direktorata za lesarstvo.