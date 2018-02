Ime dneva: Z obogateno resničnostjo do izgubljene kulturne dediščine

Ljubljana – Slovenija bi lahko postala prava turistična destinacija obogatene resničnosti, so prepričani ustvarjalci aplikacije TravelAR Slovenia. Z njo si bodo lahko turisti ogledali 3D-rekonstrukcije lokalne izgubljene kulturne dediščine, zgodovinskih znamenitosti in dogodkov, najprej v Kočevju in Črnomlju.



V kočevskem mestnem središču si bodo ob za to namenjenih točkah med drugim lahko ogledali tudi izginuli kočevski grad, ki je bil v celoti porušen med drugo svetovno vojno. Snovalci aplikacije TravelAR Slovenia so v tehnologiji AR (angleško: Augmented Reality) obudili grad na podlagi podatkov iz katastra, s pomočjo delnih fotografij gradu ter s primerjavo arhitekture gradov iz istega obdobja.