Največji izvozniki 2017: Z zahtevnimi projekti rastejo in povečujejo ugled

Fotona: Trgu so ponudili nov laserski medicinski sistem za odstranjevanje pigmentnih lezij in tetovaž z revolucionarnimi tehničnimi lastnostmi, ki zagotavljajo varno in učinkovito uporabo. Z njim so realizirali 15 odstotkov prihodkov, leta 2018 pa načrtujejo, da bodo z njim ustvarili 20 odstotkov celotne realizacije.



Trival antene: Realizirali so zahteven projekt dobave teleskopskih stebrov v ZDA. V treh mesecih so jih morali dobaviti približno 350, zato so morali v zelo kratkem času proizvodnjo skoraj podvojiti.

Euro Plus: Uresničili so največji projekt do zdaj, celovito rešitev za označevanje za ameriškega trgovskega giganta TJX, ki ima 25 distribucijskih centrov in 4000 trgovin, ter z najnaprednejšimi sistemi za označevanje opremili podjetja, kot so Siemens, Havi, Neuheuser.



G-M&M: Prenos produkcije visokokakovostnih profesionalnih žag za cevi velikih premerov s Tajvana v Grosuplje in razvoj nove generacije žag.

Tu-val: Selitev sedeža v večji poslovno-logistično-razvojni center. Investirali so v stroje, na katerih bodo izdelovali prototipe, ničelne serije, zahtevnejše proizvode in artikle s kratkim dobavnim rokom. S tem bodo povečali možnosti za rast.



Mebor: Izvozili in zagnali so njihovo največjo linijo za razrez hlodovine s kapaciteto razreza do tisoč kubičnih metrov hlodovine na dan. S to referenco že pridobivajo nove interesente.

Boxmark Leather: Sklenjena pogodba za opremljanje trajektov z mehiškim ladjarjem Ultramar ter projekti s področja letalske industrije, na primer za poslovni razred pri prevozniku Emirates.

Boxmark Leather se bo širil predvsem na trge, kjer so se v preteklosti udeleževali sejmov:

ZDA, Kitajska, Združeni arabski emirati. Foto: Leon vidic

Pridobili so novega kupca iz Nemčije, za katerega izdelujejo različno embalažo, naročil je tudi orodja za proizvodnjo. Za izdelavo istih modelov so se dogovorili s češkim partnerjem in s tem povečali proizvodnjo. Za tujega kupca so začeli polniti balzamični kis.



Iskra Mehanizmi: Zagnali so proizvodnjo tako imenovanega high end široko potrošnega medicinskega izdelka za kupca v tujini.



ŽMLJ: Zagnali so poskusno proizvodnjo in izvoz geotehničnih sider s kovinsko zaščito za varovanje brežin, plazov in podobno.



Inea: Pridobitev novega globalnega kupca za sisteme avtomatske končne kontrole izdelkov s strojnim vidom. V letu 2018 si obetajo povečanje prodaje v tem segmentu.



Duol: Osvojili so trg Saudske Arabije, ki pri prejšnjem poskusu še ni bil pripravljen za lahko napihljive objekte. Zaključili so nogometni balon za luksemburško nogometno zvezo, ki je njihova zelo prestižna referenca.



Bartec Varnost: Za projekt na Bližnjem vzhodu so dobavili opremo za gradnjo cevovoda za transport žvepla v dolžini 21 kilometrov. Prispevali so visokonapetostno stikalno opremo, srednje napetostno krmilno opremo in inštalacijski material.

Podjetju Bartec Varnost se odpirajo tržišča v Aziji in Ameriki. Foto: Jože Suhadolnik

Avtomatizacija procesa brušenja izdelkov iz poliuretanske pene, namenjenih za notranjo opremo avtomobilov, in uspešen zagon novega projekta finalizacije izdelkov iz gumirane žime. Ta naj bi jim omogočil, da bi letos lahko za desetino povečali prodajo.



GKN Driveline: Začeli so serijsko proizvodnjo polgredi za kupce v Romuniji (Ford), Avstriji (JLR/Magna) in na Poljskem (Mercedes in Volvo), kar bo povečalo letošnji izvoz za več kot 29 odstotkov in ustvarilo okoli 30 novih delovnih mest.



Swatycomet: Predstavili so novo blagovno znamko MetaLynx izdelkov na področju brušenja, čiščenja in rezanja za najzahtevnejše profesionalne uporabnike, letos pa si obetajo podvojitev prometa v Veliki Britaniji in Skandinaviji, načrtujejo prodor na trg Indije in Poljske.



Incom: S sladoledi in zamrznjenimi sladicami so prodrli v ZDA. Londonska borza jih je uvrstila na seznam tisoč podjetij, ki so navdih Evropi. Krepijo lastno blagovno znamko Leone, v Ajdovščini končujejo 12,5-milijonsko investicijo v prostore. Veliko si obetajo od blagovne znamke Leone AL!VE, ki je v Parizu prejela nagrado za najinovativnejši izdelek.



Plastika Skaza: Vstopili so na trg ZDA, ki velja za enega najzahtevnejših. Za multinacionalko Steelcase, so začeli izdelovati sestavne dele za njihove pisarniške stole. To dolgoročno sodelovanje jim bo prineslo pomemben del prihodkov.



Skupina Iskratel: Zaradi ruskega trga so naredili preboj pri rešitvah komunikacij za klic v sili (rešitev 112). Leta 2018 je eden ključnih ciljev postati vodilni ponudnik rešitve virtualni IMS (vIMS), ki je ena prvih rešitev pri preobrazbi omrežij telekomunikacijskih operaterjev v oblačno infrastrukturo.

Knauf Insulation: Prodor na trg bele tehnike z novo tehnološko rešitvijo, ki je bila dobro sprejeta in je povečala njihove tržne deleže. Nadaljujejo širitev zelenih rešitev Urbanscape (zelene strehe in urejanje krajine), uspešno so lansirali izolacijske kosmiče.

V Knaufu bodo letos utrjevali položaj z novimi rešitvami v industriji, tehničnih izolacijah in

na področju zelenih rešitev. Foto: Aleš Černivec

Natisnili so veliko prestižnih knjig, na primer Ferrari Under the Skin za založbo Phaidon in The Design Museum iz Londona, Masters of the Golden Age za muzej Rijks iz Amsterdama, knjigo Frank Lloyd Archive za Muzej moderne umetnosti iz New Yorka ter knjigo Dressing the Queen za Britansko kraljevo založbo. Sodelovanje s temi ustanovami je odlična referenca pri pridobivanju novih poslov na teh trgih.



Pekarna Pečjak: Na Hrvaškem poslujejo s hčerinsko družbo, usmerjeni so v preskrbovanje hotelov. Načrtujejo tudi širjenje na črnogorski trg hotelov. Lani jim je uspelo plasirati njihov mehiški burek v trgovsko verigo REWE Frankurt.



Sibo G: Razvili so mrežico za filtriranje vode, s katero spodbujajo okoljsko naravnanost pri obstoječem kupcu, ki je sodeloval v procesu, in tudi v širšem okolju. Z istim ciljem so začeli proizvodnjo tankostenskih izdelkov (manjša poraba materiala in s tem manjše obremenitve okolja) ter v kooperaciji s tujimi partnerji razvijali zamaške iz novih surovin.



Var: Postali so prvorazredni dobavitelj v avtomobilski industriji, kar pomeni, da bodo kompleksne sklope izdelkov za znamko Mercedes (razred G) dostavljali neposredno na proizvodno linijo proizvajalca avtomobilov. Vrednost posla znaša pet milijonov evrov.



Skupina Cetis: Volilne lističe so tiskali za Kosovo ter za parlamentarne in predsedniške volitve za Liberijo. Še posebno so ponosni na projekt celovite rešitve e-vlade za manjšo afriško državo, ki so ga začeli izvajati konec lanskega leta kot celovito rešitev z vsemi pomembnejšimi dokumenti in opremo za uprave enote, personalizacijske centre in mejni nadzor.

Skupina Elan: Navtična divizija je predstavila popolnoma novo serijo plovil GT, divizija vetrne energije je začela serijsko proizvodnjo novega tipa izdelkov, Elan Inventa pa z novimi rešitvami krepi pozicijo globalnega vodje fleksibilnih tribun za velike objekte.

Na zimsko-športni diviziji v Elanu je bila poseben mejnik zložljiva smučka. Foto: Roman Šipić

Začenjajo tudi prodajo patentiranega izdelka Airmaster. Izdelek je edinstven in rešuje težave negativnih vplivov kurjenja polen.



Marovt: Lani so začeli serijsko proizvodnjo treh strateško pomembnih izdelkov iz nerjavnega jekla. Začeli so gradnjo novega proizvodnega obrata, ki bo zaživel sredi leta 2018.



Skupina Salonit: Uspešen nastop na razpisih za dobave specialnega cementa za naftne vrtine pri hrvaškem in srbskem kupcu.



Iskraemeco Group: Vstopili so v projekt za uvedbo pametnega merjenja v Avstriji. Pogodba z elektrodistribucijo Wiener Netze v skupni vrednosti 230 milijonov evrov je bila sklenjena sredi leta 2017, dobave števcev se bodo začele letos. Iskraemeco bo v projekt prispeval tretjino pametnih števcev. Zelo dejavni so bili tudi v projektih pametnega merjenja na Bližnjem vzhodu.