Zanimanja za premoženje Polzele ni

Ba. Pa., STA

Polzela – Stečajni upravitelj Tovarne nogavic Polzela Zlatko Hohnjec, ki je do konca januarja zbiral zavezujoče ponudbe za prodajo premoženja družbe, je danes za STA povedal, da ni prejel nobene uradne ponudbe. S potencialnimi kupci, ki so se že mudili v tovarni, bo opravil pogovore z namenom oblikovanja nove prodajne ponudbe.

Hohnjec je še dejal, da bo morda prodajno ponudbo preoblikoval, kar pomeni, da tovarne ne bi več prodajal kot celote, ampak po delih.

Lansko zbiranje nezavezujočih ponudb je bilo neuspešno, tokratno izklicno ceno pa je Hohnjec znižal z 2,8 milijona evrov na 2,4 milijona evrov. Razpisnim pravilom je dodal določbo, ki mu je omogočala, da v primeru, ko nihče od ponudnikov ne ponudi cene, ki je enaka ali višja od izklicne, sprejme tudi najugodnejšo ponudbo, ki te ne dosega. Ob tem pa take ponudbe ni bil zavezan sprejeti.

Hohnjec si želi lastnika, ki bi nadaljeval z dejavnostjo tovarne. Za nepremičnine, ki so del poslovne celote, v naravi pa predstavljajo industrijski kompleks zgradb s pomožni obrati in trgovinami, je Hohnjec likvidacijsko ceno določil v višini 2,2 milijona evrov. Za premičnine, ki so namenjene izvajanju proizvodne in ostalih poslovnih funkcij delujočega podjetja, pa je likvidacijska cena znašala 281.820 evrov.

Hkrati se je poleg nepremičnin in premičnin prodajala tudi blagovna znamka Polzela, njena likvidacijska cena pa je znašala 70.000 evrov.

Glede lanskega poslovanja je Hohnjec pred tednom dejal, da so ustvarili 3,5 milijona evrov prihodkov ter 51.400 evrov čistega dobička. V Polzeli je trenutno zaposlenih 97 delavcev, s proizvodnjo pa bo nadaljeval vse do prodaje tovarne.

»Naročil je dovolj, ohranjenih je skoraj 100 delovnih mest, poleg tega se bo povečala stečajna masa in tudi nepremičnine bom lažje prodal. Elaborat o ekonomski upravičenosti poslovanja v letu 2018 je že narejen in predvideva, da bi Polzela lahko letos prihodke povečala za najmanj 15 odstotkov,« je takrat še povzel Hohnjec.

Stečaj Tovarne nogavic Polzela je stekel decembra 2016, upniki so prijavili 492 terjatev v skupni vrednosti 8,4 milijona evrov. Hohnjec je priznal za 8,2 milijona terjatev, od tega za 3,1 milijona evrov prednostnih.