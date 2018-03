Zaposlujejo, a pretovor je počasnejši

Koper – V morju pred Luko Koper je v zadnjih mesecih pogosteje kot ponavadi mogoče opaziti tudi po deset čezoceank, ki po več dni v sidrišču čakajo na vstop v pristanišče. Večji poslovni partnerji opozarjajo na počasnejši pretovor. V Luki zanikajo, da bi bile vzrok kakršnekoli poslovne ovire.



Neuradni podatek pa kaže, da so v prvih dveh mesecih pretovorili za 3,8 milijona ton blaga, lani v istih dveh mesecih za 4,1 milijona ton. Opazovanje poslovanja po posameznem mesecu ni najbolj merodajno, saj je dinamika pretovora odvisna od številnih dejavnikov. Podatek smo objavili, ker smo hoteli preveriti, koliko je resnice v neuradnih pripombah, da se v pristanišču zdaj posluje manj prožno, in ker je to po desetih letih prva sprememba trenda rasti. Vzrokov za počasnejši pretok blaga je več.



Včeraj je, denimo, močna burja spet nekoliko upočasnila delo v pristanišču. Tudi sicer na terminalu za sipke tovore konec februarja zaradi močne burje kar štiri dni niso pretovarjali. Poleg tega je veliko dežja oviralo pretovor žitaric in valjane pločevine. Januarja so delo upočasnili zaposleni zaradi protesta na račun suspenza vodje sindikatov. Počasnejše je delo tudi zaradi strahu pred hujšo nesrečo, kakršna se je zgodila lani. Poleg te se je na terminalu za razsute tovore lani zgodila še nesreča, ko je ladja trčila v dvigalo in uničila obalo, ki jo bodo popravili šele jeseni. Pa tudi privezno mesto za ro-ro terminal še čaka na ustrezno ureditev.



Pomanjkanje delavcev in čakajoč na zaposlovanje



Ronald Dovžak, pomočnik direktorja podjetja Glovis, ki ustvarja skoraj desetino prometa koprskega pristanišča, je tudi opazil upočasnitve v luških delovnih procesih. Eden od vzrokov za počasnejše delo je po mnenju Ronalda Dovžaka tudi pomanjkanje pogodbenih (IPS) delavcev. Lastniki IPS-podjetij si zaradi lanske gonje proti njim ne upajo zaposlovati novih delavcev, zato je morala uprava skleniti posel z novim IPS-podjetjem, da so lahko pretovorili nadpovprečen prihod avtomobilov. Sicer pa je uprava objavila razpis za redno zaposlitev 77 delavcev, na razpisana mesta se je prijavilo kar 2500 delavcev. Natančno strategijo zaposlovanja rednih in pogodbenih delavcev pa bodo obravnavali na nadzornem svetu v ponedeljek.



Ker se je lani za pet odstotkov povečalo število tovornjakov (čez 305.000 v enem letu), je tudi kamionski terminal vse tesnejši. Razbremenili ga bodo s stalnimi dovolilnicami, ki jih bodo maja izdali za tiste tovornjake, ki redno vozijo v pristanišče, in jim ne bo treba več opravljati zamudnih formalnosti v kamionskem terminalu. H krajšim vrstam pred pristaniščem pa bodo prispevali z dograditvijo novega vhoda na Srminu, za katerega zdaj iščejo izvajalca del in upajo, da bo dograjen do konca leta.



Na Okrožnem sodišču v Kopru je včeraj potekal tajni poravnalni narok v primeru tožbe Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki izpodbija sklepe lanske redne (junijske) skupščine, na kateri so imenovali nove nadzornike. Kristjan Verbič očita trem članom NS (Andražu Lipoltu, Milanu Jelencu in Barbari Nose) kolizijo interesov, ker so pri svojem rednem delu povezani s Petrolom in SŽ, kar lahko vpliva na njihovo odločanje v nadzornem svetu Luke. Poravnalnega naroka niso končali, so pa ugotovili, da med strankama obstaja interes za sporazumno rešitev spora.