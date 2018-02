Zaradi možnih omejitev na uvoz jekla svarila pred trgovinsko vojno

Donald Trump je napovedal možnost uvedbe carin ali kvot za uvoz jekla in aluminija v ZDA, EU grozi s povračilnimi ukrepi.

Ljubljana – Možna uvedba carin oziroma omejitev uvoza jekla in aluminija v Združene države Amerike, ki jo je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, že vznemirja tudi Bruselj. Evropska komisija in proizvajalci jekla napovedujejo povračilne ukrepe in svarijo pred trgovinsko vojno, česar se bojijo celo nekateri republikanci.

Kaj to pomeni za evropsko in kaj za slovensko jeklarsko industrijo?