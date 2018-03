Zdravila vse bolj po meri bolnika

Lekovi strokovnjaki so v 15 letih, odkar Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje nacionalna priznanja za inovacije, prejeli devet zlatih priznanj. Leta 2017 je zlato priznanje prejela njihova inovatorska skupina, ki je razvila novo, do otrok prijazno obliko antibiotika z učinkovinama amoksicilin in klavulansko kislino.

»Prizadevamo si razvijati zdravila, ki bodo enostavnejša za uporabo, posebno za bolnike s telesnimi omejitvami, hkrati pa v skupnosti bolnikov iščemo nasvete, kako izboljšati uporabnost naših zdravil. Vemo, da otroci težko požrejo večje tablete, zdravilo v obliki tekočine pa se lahko nenatančno dozira. Ekipa naših strokovnjakov se je zato lotila raziskovanja in sestavljanja prijaznejše farmacevtske oblike. Z inovativnim pristopom so razvili hitroraztapljajočo se tableto, ki omogoča lažje ravnanje z zdravilom, natančnejše odmerjanje in lažje shranjevanje - ne v hladilniku, poleg tega pa je boljšega okusa. Vse naštete prednosti prispevajo, da otroci zdravilo lažje zaužijejo, starši pa z njim ustrezneje ravnanjo,« odgovarjajo v Leku na vprašanje, kaj lahko inovacije na področju zdravil (tudi generičnih) prinesejo bolnikom.