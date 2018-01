Zoulis Mina z marcem prevzema vodenje Pivovarne Laško Union

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Vodenje Pivovarne Laško Union bo predvidoma s 1. marcem prevzel Zoulis Mina, so za STA danes povedali v pivovarni. Mina je bil nazadnje generalni direktor Heinekenove pivovarne v Atenah, prav tako je opravljal tudi funkcijo finančnega direktorja v okviru Heinekena v Afriki in na Bližnjem vhodu.

Z mesta generalnega direktorja Pivovarne Laško Union, ki ga je zasedal 14 let, se s prihodom Mine poslavlja Dušan Zorko, v družbi pa bo ostal kot član nadzornega sveta.

Zorko je v Pivovarno Union prišel leta 2004, leta 2009 pa je prevzel tudi vodenje Pivovarne Laško ter se spopadel z visokim dolgom do bank, ki je ob koncu 2009 dosegel več kot 450 milijonov evrov. Od leta 2009 je vodil ekipo, ki je do leta 2015 finančno prestrukturirala podjetje in pripravila podjetje na prodajo, so še poudarili v družbi.

Leta 2015 je Zorko bedel nad procesom dokapitalizacije in prodaje pivovarn Laško in Union, po katerem je skupna družba pristala v rokah drugega največjega pivovarja na svetu, Heinekena. Sledili so še integracijski proces, poslovno prestrukturiranje in pravna združitev.

V družbi navajajo, da je Pivovarna Laško Union danes v očeh Heinekena strateška pivovarna, zato se v Laškem poleg nosilne blagovne znamke Laško Zlatorog polni tudi pivo Heineken, v Ljubljani pa poleg piva Union ter brezalkoholnih programov Sola in Zala tudi jabolčnik Cider.