Kitajski ZTE na udaru ameriških sankcij

Presečišče: prepovedi dobav, ki so jo uvedle ZDA, lahko ogrozijo obstoj tehnološkega velikana.

Podjetje ZTE, eden najpomembnejših kitajskih proizvajalcev telekomunikacijske opreme in pametnih telefonov, poskuša prepričati ameriško vlado, naj odpravi prepoved, s katero so ZDA prepovedale ameriškim podjetjem prodajati sestavne dele in programsko opremo podjetju ZTE.

Kitajsko telekomunikacijsko podjetje ZTE je leta 1985 v Shenzhenu ustanovila skupina vlagateljev, povezanih s kitajskim ministrstvom za letalsko in vesoljsko industrijo. ZTE se je v novem stoletju razvil v izjemno uspešnega proizvajalca telekomunikacijske opreme, med drugim opreme za omrežne operaterje, postal je tudi eden najpomembnejših proizvajalcev pametnih telefonov na kitajskem trgu. Lani je zaposloval skoraj 80.000 ljudi in imel 108,81 milijarde juanov (14,12 milijarde evrov) prihodkov.