Berlinale prežet z duhom spolnih škandalov

Letošnji Berlinale, ki so ga odprli danes, je v znamenju debate #MeToo o spolni diskriminaciji v filmski industriji. Zvrstili se bodo številni pogovori o tej temi, obiskovalcem festivala, ki so žrtve spolnega nadlegovanja, pa bodo brezplačno na voljo sogovorniki, ki jim bodo lahko zaupali svoje težave.



Kot odziv na škandal, ki se je začel v Hollywoodu s primerom Weinstein, bodo organizirali več razprav o enakopravnosti spolov, pozorni pa so bili tudi na udeležbo žensk in tako so med 19 filmi v glavnem tekmovalnem programu kar štiri režirale ženske.



Zaradi duha kampanje #MeToo, s katerim je prežet filmski festival, na njem ne sodelujejo avtorji – omenjajo jih pet –, katerih preteklost je obremenjena z obtožbami o seksizmu.



Pa vendarle pričakujejo prihod filipinskega režiserskega zvezdnika Kim Ki-duka, ki ga je po snemanju Moebiusa korejska igralka obtožila, da jo je silil k snemanju prizorov seksa, ki jih ni bilo v scenariju. Njegov prihod so pojasnili s tem, da je vse obtožbe korejsko sodišče zavrglo zaradi pomanjkanja dokazov.



Za najširše občinstvo



Sicer pa je Berlinale ostal tematsko naklonjen filmom z družbenopolitičnimi temami, slovi pa tudi po tem, da je najbolj obiskan festival na svetu, saj vsako leto prodajo približno pol milijona vstopnic. Prikazali bodo 385 filmov, s čimer Berlinale potrjuje podobo festivala za najširše občinstvo.



Nemški mediji kritizirajo odsotnost več filmskih zvezdnikov, nekaj pa jih bo vendarle prišlo. Svoj prihod so napovedali Robert Pattinson, Bill Murray, Emily Watson in Joaquin Phoenix. Tudi najbolj znani režiserji se izogibajo temu festivalu in upajo, da jih bodo povabili v Cannes.



Prvič v 68-letni zgodovini bodo festival odprli z animiranim filmom, in to z Island of Dogs (Otok psov), ki ga je režiral prejemnik nagrade Bafta Wes Anderson in šestkratni nominiranec za oskarja. Dogajanje je umeščeno na Japonsko, glavni lik pa je 12-letni deček Atari, ki se po tem, ko vse pse iz mesta izženejo na tako imenovani otok smeti, odpravi tja, da bi našel svojega psa Spota. S svojimi glasovi pri filmu sodelujejo zvezdniki, kot so Bryan Cranston, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton ...







Malo Američanov



Poleg Wesa Andersona sodelujejo na Berlinalu še trije ameriški režiserji, in sicer Steven Soderbergh s filmom Unsane (Neprišteven), posnet z iphonom, Gus Van Sant s filmom Don't Worry, He Won't Get Far On Foot (Ne skrbi, peš ne bo prišel daleč) in brata Zellner s filmom Damsel. Ti filmi so uvrščeni v glavni tekmovalni program, a Soderberghov ni v igri za nagrado. Direktor Dieter Kosslick namreč daje prednost evropskim filmom. Edini azijski film v konkurenci je Season of the Devil (Sezona hudiča) Filipinca Lava Diaza, ki jo opisujejo kot mešanico antimuzikala in rokovske opere, umeščen pa je v neko filipinsko vas v času Imelde Marcos.



V konkurenci letošnjega Berlinala prevladujejo biografski filmi o resničnih umetnikih. Med temi je nemški 3 Tage in Quiberon (3 dnevi v Quiberonu) avtorice Emily Atef o zadnjih dneh Romy Schneider. Poleg o igralki Romy Schneider in striparju Johanu Callahanu avtorja Gusa Van Santa še Dovlatov ruskega režiserja Alekseja Germana o sovjetskem mačističnem pisatelju Sergeju Dovlatovu in literarnih krogih Leningrada. V filmu Unga Astrid (Mlada Astrid) se Danka Pernille Fischer Christensen vrača v najzgodnejše dneve slavne pisateljice Astrid Lindgren, avtorice Pike Nogavičke. Biografski filmi so tudi v drugih programih Berlinala, tako bodo na primer v programu Berlinale Special prikazali film The Happy Prince (Srečni princ) Ruperta Everetta o zadnjih dneh Oscarja Wilda s Colinom Firthom in Emily Watson v glavnih vlogah.







Festivalski žiriji bo predsedoval Tom Tykwer, zdaj eden najvidnejših nemških režiserjev. Tykwer, ki mu je mednarodni sloves prinesel film Teci, Lola, teci, med drugim pa je režiral še filme Atlas oblakov, 3 in Parfum ter serijo Babilon Berlin, je tudi scenarist, producent in avtor filmske glasbe.



Slovensko zastopstvo



Slovenija bo zastopana v sekciji Panorama, kjer bo na ogled libanonsko-katarsko-grško-slovenska koprodukcija What comes around (Zadruga) režiserke Reem Saleh. Film se dogaja v eni izmed najrevnejših sosesk v Kairu, v kateri je skupnost edino upanje. Slovenski koproducent je Iridium film, ki je sodeloval tudi pri uspešnici Moški ne jočejo Alena Drljevića. Slovenski film se bo predstavil na dveh sejemskih projekcijah. Prvi bo film Igram, sem, tretji celovečerni film scenarista in režiserja Miroslava Mandića. Predstavil se bo tudi Kolja Saksida s svojimi kratkimi animiranimi filmi Koyaa.