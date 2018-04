Bill Cosby spoznan za krivega spolnega napada

Sedanja porota ga je soglasno spoznala za krivega nedostojnega spolnega napada pod oteževalnimi okoliščinami. Grozi mu do 30 let zapora.

Ma. F., STA

Philadelphia – Porota v Norristownu v Pensilvaniji je slavnega igralca in komika 80-letnega Billa Cosbya spoznala za krivega spolnega napada na žensko leta 2004 na svojem domu v Philadelphii. Cosbyju so za podobne zadeve sodili že lani, vendar se takrat porota ni zmogla poenotiti o krivdi.

Cosybja je sedanja porota sedmih moških in petih žensk po skupaj 14 urah zasedanja v treh točkah obtožnice soglasno spoznala za krivega nedostojnega spolnega napada pod oteževalnimi okoliščinami. Za vsako od točk mu grozi do deset let zapora.

Sodili so mu v primeru nekdanje uslužbenke univerze Temple Andree Constand, ki je začel plaz podobnih obtožb, med katerim je slavnega igralca spolnih napadov, omamljanj, otipavanj in posilstva obtožilo skupaj več kot 60 žensk.

Constandova se je s Cosbyjem pred leti že dogovorila o finančni poravnavi. Takrat so ga zaslišali in posneli, kako priznava, da je v preteklosti ženskam pogosto dajal omamna sredstva. Najprej jih je povabil domov ali v hotelsko sobo, omamil, nato pa si jih privoščil.

Na tokratnem sodnem procesu so poroti zavrteli njegovo priznanje omamljanja in dovolili pričanje petih drugih žensk, ki trdijo, da jih je zvezdnik slavne nanizanke »Cosby Show«, ki je bil nekoč najbolje plačani ameriški igralec, spolno napadel.