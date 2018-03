Črni panter na belem platnu

Če bi morali letos izbrati­ ­naj­vplivnejši film, ki še vedno­ sproža odmeve, bi to moral­ biti Črni panter Ryana Cooglerja.­ Ne le da je ta film o temnopoltem superjunaku ­podrl rekorde gledanosti po svetu, ampak je v hvalospevih poenotil tudi kritiško srenjo. S čim si je zaslužil takšno odobravanje?



Film o afriški državi Wakanda ima mitsko zasnovo. Wakanda je obljubljena dežela, bogata z rudnino vibranium, ki ji je omogočila neverjeten tehnološki in vsesplošen napredek. Mestna državica se ponaša s prosperiteto in orožjem, ki mu v svetu ni para. A da bi ljudje Wakande, ki sicer združuje pet plemen, zavarovali svoj način življenja, so s sofisticirano tehnologijo zakamuflirali podobo svoje države, tako da za zunanjega opazovalca deluje kot tipična devastirana država tretjega sveta.



Že v tej zasnovi lahko vidimo politično sporočilo filma: afriška kultura in tradicija temnopoltih se modernemu kolonialnemu očesu morda zdita siromašni, a če bi se potrudili in pogledali bolj od blizu, če ne bi bili tako polni predsodkov in stereotipov, bi videli, kakšno bogastvo skriva v sebi. Črni panter je torej od prvega kadra eksplicitno in brezkompromisno namenjen opolnomočenju črnske populacije po svetu.