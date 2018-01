Deloskop izpostavlja: Mlada ženska

Leto 2018 je v okviru programa uspešnic z lanske izdaje festivala Liffe na filmsko platno Cankarjevega doma kot prvo prineslo izvrstni prvenec. Tako v CD označujejo film Mlada ženska (Jeune femme), ki je mladi francoski režiserki Léonor Serraille prinesel nagrado za najboljši prvenec na lanskem festivalu v Cannesu.

Na Liffu so ga predstavili v tekmovalnem programu, govori pa o Pauli Simonian – igra jo Laetitia Dosch –, mladi ženski pri tridesetih, ki se znajde na življenjski prelomnici. Po dolgem bivanju v tujini se vrne v Pariz. Brez denarja, načrtov in z ničimer drugim kot z mačko v naročju mora znova začeti z nič.

Začasno domovanje poskuša poiskati pri nekdanjem ljubimcu in fotografu, ki je zaslovel prav s fotografiranjem nje, a ta ne čuti, da ji karkoli dolguje, kar je za Paulo le eno v vrsti srečanj z ljudmi, ki različno vidijo to, kaj je prav in kaj ni. Ne ve, kam jo vodi pot, a nekaj je gotovo: novega začetka se bo lotila s stilom. Léonor Serraille je film posnela po lastnem scenariju, ki ga je zasnovala na lastnih doživetjih v francoski prestolnici.