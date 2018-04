Deloskop izpostavlja: Moški ne jočejo

V Kinodvoru bo danes ob 20.30 premierna projekcija bosanskega filma Moški ne jočejo.

Film režiserja in scenarista Alena Drljevića, navdihnjen z resničnimi dogodki in posnet z vrhunskimi igralci z vseh koncev nekdanje države, je zgodba o odpuščanju; najprej sebi, šele potem lahko odpustimo tudi drugim.

Za snemanje filma je Drljevića leta 2010 navdihnilo sodelovanje na delavnici, ki jo je ena izmed mirovnih organizacij ponudila vojnim veteranom iz nekdanje Jugoslavije. Drljević se je delavnice udeležil, misleč, da bo posnel kratki dokumentarec. »A delavnica me je popolnoma prevzela. Sedel sem z ljudmi, ki so dobesedno streljali drug na drugega. Oziroma, če sem bolj natančen, streljali smo drug na drugega. Prvotno nezaupanje in nelagodje sta se počasi spremenili v neobičajno vzdušje razumevanja in sočutja. Globoko zakopana čustva in nerešena vprašanja, ki sem jih nosil v sebi, so prihrumela na dan. Vse to je prispevalo k odločitvi, da o tem posnamem dolgometražni igrani film,« pravi režiser.

Film je prejel več nagrad, med njimi nagrado Europa Cinemas za najboljši evropski film v Karlovih Varih.

»Žirije so se dotaknili pristop, ki ne obsoja različnih stališč likov, sijajna igralska zasedba, ki tem likom vdihne življenje, univerzalnost tematike odpuščanja (ne le drugim, ampak tudi sebi) in njen pomen za prihodnost Evrope kot skupnosti ter subtilen komentar o negativnih vidikih mačizma,« je žirija zapisala v obrazložitvi nagrade.

Na nocojšnji premieri bodo navzoči režiser Alen Drljević ter igralci Ermin Bravo, Sebastian Cavazza, Primož Petkovšek in Leon Lučev.