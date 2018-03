Deloskop izpostavlja: Odraščanje

Po predpremierni projekciji na 33. Festivalu LGBT filma v Ljubljani bo v Kinodvoru 5. marca ob 20.30 premiera domačega dokumentarnega filma Odraščanje.

Novi celovečerec Siniše Gačića in Dominika Menceja spremlja lezbični par z otrokom v času referenduma o družinskem zakoniku. Medtem ko par, v novi starševski vlogi, bije bitko za enakopravne možnosti, film na drugi strani spremlja reakcije družbe, nezrele, da bi vsem državljanom omogočila dostop do temeljnih človekovih pravic.

Nocojšnji projekciji bosta sledila predstavitev in pogovor s filmsko ekipo.

Film Odraščanje izriše intimni portret štirimesečnega Tiborja in njegovih mam Daje in Jedrt, ki se podata v boj proti diskriminaciji svoje družine. Ko se v predbožičnem času leta 2015 vključita v predvolilno kampanjo ob referendumu o izenačitvi zakonskih zvez, njihovo zasebno življenje postane ena glavnih političnih tem v državi. Poleg izzivov, ki jih prinaša prvo starševstvo, se morata Daja in Jedrt soočiti še z nasprotniki, ki ju primerjajo s pedofili, njuno razmerje pa označujejo kot nenaravno.



Ponedeljkovi premieri bo sledila distribucija filma v slovenskih kinematografih, aprila pa napovedujejo mednarodno premiero na festivalu American Documentary Film Festival v Palm Springsu.